人民网柏林8月8日电 （记者郭梓云）7月29日至8月3日，德国体操协会柏林勃兰登堡州地区副主席曼弗雷德·舍克、德国体操运动基地波茨坦地区负责人乔西·玛格丽特·希克和教练员、运动员等一行5人来到中国湖北省体育局体操运动管理中心，进行了为期一周的交流访问。

图为德国客人与中国同行在湖北体操运动管理中心合影。李季洺摄

这是德国勃兰登堡州近年来首次与中国省级机构开展体操项目交流。访问期间，德方参观了湖北奥林匹克体育中心，见习了当地体操队的专业培训，并与湖北体操中心教练员、运动员进行了深入交流。德国客人还兴致勃勃地观看了2024年湖北省少年儿童体操U系列锦标赛，访问了李小双体操学校等。

谈到此次访问的宗旨，曼弗雷德·舍克表示，体操项目是湖北省传统优势项目，培养了李小双、杨威、郑李辉、程菲等多位奥运、世界冠军，屡次在国际重大体育赛事中取得优异成绩，是囯际体操项目的佼佼者，值得我们认真学习。希望通过此次访问交流，加强两国体育界对话与合作。

乔西·玛格丽特·希克在访问结束后向湖北省体育局等发来感谢信表示：“我们有幸到湖北体育博物馆、湖北省体育局体操运动管理中心训练馆、仙桃市李小双体操学校等多地考察学习，充分感受到了贵省浓厚的体操文化和深厚的体操底蕴。湖北体操人热情认真的工作态度和严谨踏实的工作作风，教练员们一流的教学水平和专业素质，运动员们高超的体操技艺和顽强的训练作风，都给我们留下了深深的印象和难忘的的记忆。”她期待未来与湖北体操界深度合作，携手共进，并衷心邀请湖北省体操中心到德国勃兰登堡州访问交流。

湖北省体育局体操运动管理中心主任吴健表示，体操项目是湖北省传统的优势项目，体育局对青少年体操后备力量培养非常重视。德国勃兰登堡州体操协会是德国很有影响力的体育协会，该州科特布思市是体操国际联合会指定的国际比赛主办城市。通过和该州建立交流机制，对湖北青少年体操运动员开阔视野，积累国际比赛经验非常有意义。期待未来进一步推动中德省州之间体操项目交流互访，促进中德体育文化交流合作，加强民心相通。

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