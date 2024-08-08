8月6日，青年乐手在中国驻纽约总领事馆举行的音乐会上演奏。新华社记者 刘亚南 摄

北京青年交响乐团与美国国家青年交响乐团6日在中国驻纽约总领事馆举行“胜友如乐 携行致远”音乐会暨友好交流活动，近300名中美青年乐手参加演出或交流，美国东部各界代表和华侨华人代表近百人出席活动。