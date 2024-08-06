新华社巴基斯坦萨希瓦尔8月6日电 通讯｜中企职业培训助力巴基斯坦青年实现人生精彩

新华社记者邓凯尹 蒋超 张敬尧

在巴基斯坦东部旁遮普省的萨希瓦尔电站，24岁的燃料专工穆罕默德·拉姆赞正在检查储气罐的气压是否正常。7月底，旁遮普省最高气温超过40摄氏度，拉姆赞戴着安全帽，汗水顺着帽子的边缘流下来。

“我很喜欢这份工作，这里工作氛围好、薪水高。”拉姆赞对记者说，从学院毕业后，他的人生实现了更多精彩，“就像‘开挂’了一样”。

拉姆赞提到的学院——华能巴基斯坦职业技术学院，由萨希瓦尔电站投资建设。萨希瓦尔电站是中巴经济走廊优先实施的重点能源项目，也是目前巴基斯坦单机容量最大、环保指标最优的高效清洁燃煤电站之一。

华能巴基斯坦职业技术学院副院长李延禄告诉记者，学院免费为当地青年提供计算机、文秘、焊工、电工和火电仿真机等技术培训，2019年开班以来已累计培训6000余人次。

李延禄介绍，在该学院，化学实训室、电工实训室、焊接实训室等功能室一应俱全。学员们在功能室进行理论学习后，前往电站内设备检修操作间进行实操培训。通过“学以致用”的培训方式，学员们能够更加扎实地掌握实际工作所需技能，更从容地走上工作岗位。萨希瓦尔电站的不少运营人员正是毕业于这所学院。

拉姆赞便是其中的一名毕业学员。他告诉记者，自己偶然获悉学院免费培训的信息，抱着试一试的心态报了名。在老师们耐心指导和自己刻苦努力下，拉姆赞拿到奖学金前往中国新疆农业大学深造，并在学成归国后顺利通过竞聘进入萨希瓦尔电站工作。

李延禄说，学院已与拉合尔工程技术大学、旁遮普大学等巴基斯坦知名高校开展合作，无偿为大学生提供实训基地。他说，让电站建设运营过程中培养的优秀人才为当地青年做培训，能起到双向的激励作用。

记者走进一间培训室，电站消防工程师赛义德·巴希尔正给暑期实习的学员进行安全培训。在他指导下，3名学员练习佩戴消防呼吸器。“我非常享受这份工作。”赛义德说。

赛义德最初是电站一名普通消防员，通过不断学习和努力工作，他逐步从基础岗位走上管理岗位。

据华能巴基斯坦公司副总经理陈伟介绍，巴基斯坦籍员工已成为萨希瓦尔电站生产运行的主力军，占比达80%，集控运行、外围辅助岗位已实现全部由巴籍员工值班。在电站近800名巴籍员工中，有工程师200余名，其中已有26人走上管理和技术骨干岗位。同时，电站还为巴能源部、国家电力监管局等机构输送人才。

在另一间培训室里，正在学习中文的哈姆扎·优素福，是巴基斯坦南方科学和技术促进可持续发展委员会伊斯兰堡大学萨希瓦尔校区的一名学生，目前在学院进行暑期实习。

“我喜欢这里的管理和工作氛围，这里能提供最好的工作机会。”哈姆扎说，他已做好职业规划，未来希望专攻锅炉或涡轮发动机方向并在毕业后到电站工作，继续提升自己的技术。

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