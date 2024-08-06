新华社联合国8月5日电（记者潘云召）联合国秘书长副发言人哈克5日说，有证据显示，联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）9名工作人员可能参与了去年10月7日对以色列的袭击。

哈克当天在例行记者会上说，联合国内部监督办公室已完成对近东救济工程处19名工作人员的调查，内容涉及他们是否参与了去年10月7日对以色列南部的袭击。内部监督办公室获得的证据显示，其中9人可能参与了袭击。近东救济工程处将终止与这些人员的雇佣关系。

哈克还表示，内部监督办公室没有足够证据证明另外10人可能参与了袭击。

去年10月7日，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）对以色列境内目标发动突然袭击，以军随后轰炸加沙地带并发动大规模地面行动，巴以爆发新一轮冲突。今年1月，以色列指控近东救济工程处12名工作人员参与哈马斯对以色列的袭击，联合国秘书长古特雷斯随后要求就这一“极其严重的指控”展开调查。今年3月至4月，以色列又对该工程处另外7名工作人员提出指控。

近东救济工程处成立于1949年，负责向生活在巴勒斯坦被占领土以及约旦、叙利亚和黎巴嫩境内巴勒斯坦注册难民提供人道主义救助、教育和医疗等服务。

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