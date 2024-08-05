新华网悉尼8月5日电（记者梁有昶 李晓渝）2024中国国际工业博览会（简称中国工博会）全球推介会近日在悉尼举办，来自澳大利亚当地政府、商协会及企业的约70位代表参加了此次推介会。

中国国际工业博览会组委会办公室代表、上海工业商务展览有限公司副总经理姚春瑜在致辞中表示，中国制造业正以开放和包容的态度积极寻求与全球合作伙伴的共同发展。中澳两国在绿色发展和数字经济等领域的合作前景广阔。中国工博会作为一个重要的国际交流平台，将充分发挥其一站式合作窗口、国际采购平台和投资促进引擎的多重作用，为中澳双方提供合作平台。

澳大利亚国际文化产业协会常务副主席杨洋表示，澳大利亚国际文化产业协会致力于促进中澳文化、教育、经济和贸易的交流合作。此次中国工博会在澳大利亚举办推介会，标志着两国的经贸与文化交流迈上了新的台阶。协会愿意与中国工博会携手，为两国合作搭建桥梁，发挥纽带作用。

澳大利亚中国工商业委员会新南威尔士州分会首席执行官梅迪表示，澳中关系至关重要，中国是澳大利亚最大的贸易伙伴。相信中国工博会将促进澳中在环保、新能源、电动汽车等领域的合作，推动互利共赢的关系发展。

活动现场，上海工业商务展览有限公司与澳大利亚国际文化产业协会签署了《中国国际工业博览会中澳合作备忘录》，旨在促进两国在工业领域的合作，并探索新的合作领域，为中国乃至全球制造业的发展做出积极贡献。

此次推介会活动由中国国际工业博览会主办，澳大利亚国际文化产业协会与澳大利亚门户会展公司共同承办。2024中国国际工业博览会将于2024年9月24日至28日在中国国家会展中心（上海）举行。

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