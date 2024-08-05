人民网法兰克福8月4日电 （记者刘赫）第四届法兰克福中国节活动8月2日至4日在法兰克福市中心马市广场举办。数千名当地民众和华侨华人齐聚美因河畔，共襄中华文化盛宴。

中德嘉宾出席开幕式。人民网记者 刘赫摄

中国驻法兰克福副总领事伍鹏飞致辞指出，今年以来，法兰克福中国节迎来了全面扩容升级。不久前，首届法兰克福国际龙舟友谊赛顺利举行。围绕中国节的“我身边的中国元素”短视频大赛正在进行。接下来，还将举办ESG优秀企业评选、电动汽车展等活动。

伍鹏飞表示，一段时间以来，中方一系列免签政策、便捷支付手段等各种便利措施，吸引了包括德国在内越来越多的外国游客前往中国。中国开放的大门正在越开越大，在此欢迎各国朋友到中国走一走看一看，亲身感受生动、温暖、有烟火气的中国，沉浸式感受中华文明的独特魅力。

德国市民品鉴中国茶。人民网记者 刘赫摄

法兰克福市政委员施蒂策尔转达了约瑟夫市长对法兰克福中国节的祝贺，并表示，很高兴能在中德建交52周年之际见证中国节的再次举办。本届中国节主题为“绿色发展、低碳生活和可持续未来”，这也正是法兰克福市政府所追求的目标。该市将继续加强对华合作，推动当地民众更加深入了解中国文化。

法兰克福当日雨后初晴，中国节的主舞台和20余个展台前从早到晚熙熙攘攘，游人络绎不绝。广州友城艺术团带来的粤剧、杂技、民乐演奏、枕头木偶长袖舞等具有浓郁地方特色的节目，以及中华文化大乐园法兰克福营师生们，当地侨团、中文学校、留学生们表演的京剧、汉服巡游、功夫、太极、舞龙舞狮、舞蹈、苏州评弹、乐器合奏等节目一次次赢得观众们经久不息的掌声。

中国驻法兰克福旅游办事处主办的“茶和天下·雅集”活动也在中国节期间举行。除了观看节目，当地民众还深刻感受到了中国茶、书法、中医、剪纸等中华文化的无穷魅力和丰富内涵。拉面、肉夹馍等中华美食帐篷前排起了长龙，中式美味小吃让德国民众赞不绝口。多家中资企业在活动现场设立展台，一汽红旗电动汽车样车吸引大批当地民众上前体验，成为活动一大亮点。中外观众在感受中华传统文化的同时，对新时代中国制造业的创新实力与科技成就也有了更直观体会。

法兰克福中国节于2019年首次举办，每年一届，为期三天。疫情期间停办，2022年恢复举办。中国节由中德莱美文化艺术协会、欧洲时报联合主办，旨在推动中德经济、文化等方面交流合作，进一步加深中德友谊。

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