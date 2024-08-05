人民网首尔8月5日电 （李帆）8月5日，2024年中日韩青年峰会在首尔启动。本届青年峰会以“为中日韩民众打造互利共赢的未来——纪念中日韩合作开展二十五周年”为主题，由中日韩合作秘书处、韩国外交部共同主办，中国外交部和日本外务省支持，是落实第九次中日韩领导人会议有关加强三国青少年交流共识的重要举措。

中日韩合作秘书处副秘书长图师执二、韩国外交部亚太地区合作课课长金守罗、日本驻韩国使馆公使山本文土、中国驻韩国大使馆参赞牛理强及韩国全球战略与合作研究所所长黄载皓出席开幕式。

2024中日韩青年峰会集体合影。龙雨晴摄

峰会将聚焦第九次中日韩领导人会议联合宣言提出的关键合作领域，包括可持续发展与救灾、经济合作与贸易、数字化转型与公共卫生以及人文交流，通过模拟真实的外交谈判和政策制定过程，为学生提供参与国际事务的实践经验。

据了解，本届青年峰会共有来自中、日、韩三国的48名青年学生参加。在为期五天的活动中，青年学生们将访问联合国减少灾害风险办公室东北亚办事处、亚洲及太平洋经济社会委员会东亚和东北亚次区域办事处和全球气候基金等国际组织，并于8月7日参加“中日韩青年学者论坛”并参与讨论。8月9日将举行模拟中日韩领导人峰会，届时模拟代表团将共同宣读《联合宣言》。

黄载皓在接受记者采访时表示，尽管中日韩三国之间的关系并非一帆风顺，但从国际秩序和东北亚关系的角度来看，三国关系的稳定发展是必要的。谈及三国交流，他指出，地方交流、媒体交流和青年交流是三大重要领域，尤其是青年间的交流与合作有着重要作用。他期待此次青年峰会上，各国青年能够各抒己见，增进信任与理解，促进三国关系的友好发展。

一位中国青年学生代表向记者表示：“中日韩青年间的交流机会越来越多，我参与此次峰会，是为了讲好中国故事，传播中国声音。”这位中国青年学生也希望通过此次峰会，增进三国青年之间的交流，加强互信与尊重。来自日本的青年学生代表表示，她从小生活在中国，对中日文化有较深的了解，这次峰会为她提供了了解韩国文化的机会。在接下来的活动中，她希望能发掘中日韩三国文化的共通之处，实现“以文化促交流”。一位韩国青年学生表示，未来青年将成为引领三国关系友好发展的重要基石，希望在此次峰会上，三国青年代表能够围绕友好交流与合作畅所欲言，为构建更美好的未来贡献自己的力量。

中日韩青年峰会成立于2014年，每年由中日韩三国轮流主办，旨在通过模拟会议及文化参访，增进中日韩青年之间的相互了解和友谊。

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(责编：于洋、杨牧)