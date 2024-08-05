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“人类命运共同体——国际社会共识”主题研讨会在阿斯塔纳举行

2024年08月05日14:22 | 来源：人民网-国际频道
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人民网阿斯塔纳8月5日电 （记者李强）8月2日，“人类命运共同体——国际社会共识”主题研讨会在阿斯塔纳成功举行，此次活动由哈萨克斯坦中国研究中心主办，中国驻哈萨克斯坦使馆参赞李颖、哈萨克斯坦中国研究中心主任沙伊梅尔格诺娃出席并致辞。

李颖表示，近年来，构建人类命运共同体理念多次写入联合国、上合组织等多边机制重要文件，在国际社会特别是广大发展中国家产生积极反响。中国已经同数十个国家和地区构建了不同形式的命运共同体，越来越多国家和人民认识到，这一理念符合全人类共同利益，反映了世界人民追求和平、正义、进步的心声。

沙伊梅尔格诺娃表示，全球一体化与合作对于加强各国间相互理解具有重要意义。中国提出的“人类命运共同体”理念在现代国际秩序中变得越来越重要。它以和平共处五项原则为基础，有助于建立新型国际关系。哈萨克斯坦赞同这一方针，支持平等、相互尊重和互利合作的理念。

此次活动在愉快的讨论氛围中结束，与会专家纷纷表示研讨会有助于凝聚共识，加强国际合作，弘扬人类命运共同体理念。

(责编：于洋、杨牧)

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