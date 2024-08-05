新华社开罗8月4日电（记者张猛）喀土穆消息：苏丹人道主义援助委员会4日发表声明，否认该国西部北达尔富尔州扎姆扎姆难民营存在饥荒。

声明说，美国国际开发署饥荒预警系统网络1日发布报告称扎姆扎姆难民营出现饥荒，这与事实不符，难民营内的真实情况没有达到宣布饥荒的要素条件。根据北达尔富尔州人道主义援助委员会3日发布的报告，相关政府机构和一些国际组织7月23日对扎姆扎姆难民营进行了联合访问，难民营的人道主义局势相对稳定。

扎姆扎姆难民营靠近北达尔富尔州首府法希尔市，现有大约50万人，主要是苏丹冲突导致的境内难民。声明说，苏丹快速支援部队长期围困法希尔，阻碍援助物资进入当地以及扎姆扎姆难民营，导致食物短缺。

2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在首都喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。持续冲突已造成苏丹约1.88万人丧生，超过1017万人流离失所。

今年5月10日以来，苏丹武装部队联合地方武装围绕北达尔富尔州的控制权与苏丹快速支援部队在法希尔展开激烈战斗，造成大量平民伤亡。目前，苏丹快速支援部队已控制西部达尔富尔地区除北达尔富尔州以外的其他4个州。

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