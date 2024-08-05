新华社北京8月5日电 俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃4日说，美国需要欧洲联盟对美国能源的“完全依赖”，以实现对欧盟的“控制”。

扎哈罗娃向俄罗斯卫星通讯社谈及欧盟希望匈牙利和斯洛伐克改用克罗地亚输油管线“补缺”一事时说，这一事件幕后有美国身影。

2022年5月24日，在匈牙利萨兹豪隆包陶多瑙河炼油厂，一名工人对通过阿德里亚输油管道运达的原油样品进行质量分析。新华社发（弗尔季·奥蒂洛摄）

“美国的深层势力需要欧盟完全依赖美国的能源，”她说，“这保证了华盛顿的经济红利和对欧盟的政治控制。”

乌克兰危机2022年2月全面升级以来，欧洲追随美国对俄罗斯石油产品和天然气实施禁运或限价措施，试图摆脱对俄能源依赖。同时，美国借机向欧洲出口石油产品和高价天然气，到2022年底已取代俄罗斯成为欧盟最大原油供应国，并跃升为世界第一大液化天然气出口国。

这是2022年5月24日在匈牙利萨兹豪隆包陶多瑙河炼油厂拍摄的连接匈牙利和俄罗斯的“友谊”输油管道入口点。新华社发（弗尔季·奥蒂洛摄）

虽然欧盟禁止其成员国从俄罗斯进口原油，但给予匈牙利、斯洛伐克和捷克豁免期，用以寻找替代线路和供应。乌克兰今年6月将俄罗斯卢克石油公司列为制裁目标后，暂停这一公司原油经由乌克兰境内管线输送至匈牙利和斯洛伐克，引发两国强烈不满，要求欧盟委员会介入调解。

欧盟随后建议匈牙利和斯洛伐克改用克罗地亚境内的亚得里亚输油管线，称这一管线的闲置产能足以向两国供应来自俄罗斯以外的原油。然而，匈牙利和斯洛伐克本月2日正式拒绝欧盟委员会提议，称这一方案成本太高，“不可靠”。

扎哈罗娃评论相关事件进展时说，欧盟与俄罗斯的长期合同“令美方讨厌”，这也是“北溪”天然气管道遭破坏的原因。（郑昊宁）

(责编：艾雯、崔越)