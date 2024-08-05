新华社雅典8月4日电 综述｜中欧游客“你来我往”互访热络

新华社记者陈刚

近段时间，随着欧洲和中国之间越来越多的直飞航线开通以及免签政策带来的便利，乐享“中国游”的欧洲人越来越多。与此同时，大批中国游客趁着暑期赴欧洲畅游。中欧游客“你来我往”互访热络。

去年以来，中国对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙等欧洲国家试行单方面免签证政策。相关举措使欧洲国家游客“打卡中国”更加便利。

波兰中国旅行社是波兰第一家推广中国旅游的旅行社。项目经理埃娃·加耶夫斯卡说，每年暑期是波兰游客到中国旅行的旺季。中国对波兰单方面免签的消息宣布后，“许多顾客打来电话说，是时候去中国旅行了”。

曾参加2022年北京冬奥会的波黑雪橇运动员米尔扎·尼古拉耶夫今年暑期再次来到中国旅游。他告诉记者，此行除了接触到移动支付、无人驾驶汽车，还体验了飞行汽车，“从移动支付到酒店里的智能机器人，在中国的生活就像一部科幻电影”。

斯洛文尼亚出租车司机马娅多年来痴迷于中国历史文化，今年终于实现了到中国实地体验的愿望。她告诉记者，在北京街头问路时，很多人热情地用英语帮助她。中国人热情好客、办事高效，中国城市有着各种便利服务，这些都给她留下深刻印象。

马西奥普洛斯是希腊雅典一所中国武术学校的教练，1996年第一次到中国学习武术。28年后，他带着一群同样着迷于中国武术的孩子们赴华，爬长城、逛故宫、尝烤鸭……还到峨眉山参加武术训练，“一切都很棒，我们都很兴奋”。

截至今年7月，中国144小时过境免签政策适用口岸已增至37个，以期更好服务国家高水平对外开放、便利中外人员往来、促进对外交流合作。

马耳他旅游局中国市场经理武笑龙告诉记者，中国144小时过境免签政策为他国游客前往中国带来便利。很多国家从之前单方面的“邀请中国游客来”，转向推动赴华旅游、“走进中国家里去”，各种新颖的旅游产品让游客们耳目一新。

拉脱维亚“波罗的海旅游集团”董事会成员弗拉季斯拉夫·科里亚金表示，中国144小时过境免签政策对商务团体来说非常方便，有助于增加拉脱维亚的访华客流。

在欧洲游客畅游中国的同时，中国游客也趁暑期开启欧洲旅程。塞尔维亚和波黑与中国签有互免签证协议。今年暑期，广州游客梁女士一家人体验了这种便利。她告诉记者，他们从国内出发不需要签证，买了机票就直接飞往塞尔维亚贝尔格莱德，然后驱车进入波黑，“这是我们第一次到东南欧和西巴尔干半岛旅行，充满了惊喜”。

欧洲旅游业相关人员发现，中国游客的旅行观念、方式正在悄然转变。荷兰旅游局形象大使盖比说，中国游客过去大多以旅游团的形式到访，如今选择自由行的年轻游客越来越多。

今年以来，中国和欧洲间开通并恢复了多条直飞航线，便利双方人员往来，利好旅游业发展。芬兰国家旅游局专家瓦科宁希望芬兰有机会分享中国的开放红利；中国和捷克恢复直航后，布拉格机场首席执行官伊日·波斯说，捷克非常期待中国游客；在立陶宛首都维尔纽斯，琥珀商人拉穆尼告诉记者，中国客人非常喜欢他的琥珀工艺品，希望更多中国游客来立陶宛。

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