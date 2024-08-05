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当“中国白”遇见巴黎奥运会：千年陶瓷文化走向世界

2024年08月05日08:56 | 来源：中国新闻网
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中新网泉州8月4日电 (吴冠标)福建德化陶瓷以“白”见长，因白如雪、明如镜、薄如纸、声如磬、润如玉而享誉世界，被赞誉为“中国白”。

近日，经国际奥委会和中国奥委会授权，由中国艺术家白明和法国艺术家富尤(Jean-Fran?ois Fouilhoux)创作的作品《巴黎2024奥运会—中华璧·凯旋尊》成为2024年巴黎奥运会特许商品。

其中，白瓷《凯旋尊》由德化陶瓷企业承接生产。这是继2022年北京冬奥会及冬残奥会陶瓷版吉祥物“冰墩墩”“雪容融”及北京冬奥会和冬残奥会特许商品“文君瓶”之后，又一件产自德化的奥运会特许商品，也是中国赠予国际奥委会的国礼。

据介绍，《凯旋尊》巧妙融合了法国与中国最具象征意义的艺术形式和元素进行再创造。其整体以新、旧凯旋门作为意向，又从中国传统水纹装饰中提取元素，通过白瓷浮雕的表现方式呈现，寓意纯净、活力和上善若水，象征这次奥运会开幕式在塞纳河上举办的创新。

白瓷作品《凯旋尊》巧妙融合了法国与中国最具象征意义的艺术形式和元素进行再创造。 吴冠标 摄

白瓷作品《凯旋尊》巧妙融合了法国与中国最具象征意义的艺术形式和元素进行再创造。 吴冠标 摄

“在烧制难度上，《凯旋尊》更甚于‘文君瓶’。”福建省工艺美术大师、《凯旋尊》承接生产企业负责人曾世成告诉中新社记者，由于《凯旋尊》的两个柱子是中空的，且外形上多为平面、直角设计，烧制时非常容易产生裂纹、形变甚至“塌方”，成品率仅接近50%。

“这次《凯旋尊》的烧制为企业提供了很多技术经验，我们也在谋划如何借助奥运会的契机，让企业发展更进一步。”曾世成说。

从2016年巴西奥运会吉祥物纪念瓷，到“冰墩墩”“雪容融”“文君瓶”，再到《凯旋尊》，德化陶瓷展现出的“国际范”“奥运范”，正在不断打破传播界限，被越来越多人所熟知和喜爱。德化陶瓷与奥林匹克精神的交融，也一次又一次地诠释了“器以载道”的理念，向世界讲述中国陶瓷的故事。

实际上，早在宋元时期，德化陶瓷已经通过“海上丝绸之路”走俏世界，成为中国与世界交流的一张友好名片。如今，“世界陶瓷之都”德化的陶瓷产品远销190多个国家和地区。2023年，德化陶瓷出口产值规模达到346亿元人民币。

福建德化陶瓷以“白”见长，因白如雪、明如镜、薄如纸、声如磬、润如玉而享誉世界。 吴冠标 摄

福建德化陶瓷以“白”见长，因白如雪、明如镜、薄如纸、声如磬、润如玉而享誉世界。 吴冠标 摄

福建泉州顺美集团有限责任公司是陶瓷版“冰墩墩”“雪容融”授权生产厂家，也是德化陶瓷出口龙头企业。谈及出口的“秘诀”，该公司总经理郑鹏飞表示，除了核心技术、研发团队这些企业硬实力，“更重要的是我们有千年的陶瓷文化做支撑”。

值得一提的是，顺美集团还在文旅融合、文化赋能等方面下功夫，建设德化顺美陶瓷文化生活馆，将其打造成集文化体验、创作体验、观光工厂和研学教育为一体的陶瓷文化旅游综合体，让来自世界各地的客人近距离感受德化陶瓷文化的魅力。

近年来，德化正以新型工业化为抓手，文化赋能、人才培育、文旅融合、品牌推广等策略多措并举，全力打造陶瓷千亿产业集群。借助奥运会热点，未来德化县还将进一步挖掘陶瓷历史、生产技艺和文化元素，持续扩大国际影响力、增强工艺创新力、提升市场竞争力，培育壮大“中国白·德化瓷”产业。(完)

(责编：艾雯、崔越)

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