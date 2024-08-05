新华社萨格勒布8月4日电（记者 李学军）克罗地亚警察总局国际合作处长佩特科维奇日前接受新华社记者采访时表示，克罗地亚与中国警务联合巡逻深化了双边执法合作，为提升克旅游安全作出了贡献。

佩特科维奇说，克中警务联巡的核心目标是深化双边执法合作，为来克游客创造安全环境。在此前几次联巡中，中国警员表现“非常出色”，展现了高度的专业精神。

佩特科维奇说，克罗地亚目前已进入旅游旺季，中国游客数量稳步回升，在克罗地亚看到中国警察执勤和巡逻，中国游客常常会感到好奇和开心，很乐意与警察们交流。“警务联巡已成为克罗地亚一道风景线，将吸引更多中国游客到来。”

第五次中克警务联巡启动仪式于7月16日在中国驻克罗地亚大使馆举行。8名中国警员与克罗地亚同事一起，在克首都萨格勒布等地开展为期一个月的警务联巡。

据介绍，今年警务联巡开始以来，中克联巡警队积极解决游客迷路和停车难等问题，及时帮助受伤游客救治送医。中方联巡队员还走访了当地景区的游客服务中心，向中国游客和华侨华人发放防范电信网络诈骗宣传手册。

中方联巡警队队长韩卓琦表示，克罗地亚旅游资源丰富，近年来吸引了越来越多的中国游客。中克警务联巡为中国游客在克罗地亚旅游提供必要帮助，便利旅克中国公民。

萨格勒布市民博任娜告诉记者：“每当我看到克中两国警察在街上巡逻，我就觉得很安全。”

中克执法部门自2017年签署联合巡逻备忘录以来，已成功开展4次联巡。此前共有30名中国警察来克开展联巡，为中国及各国游客提供安全保障服务。

与中国警察一起在萨格勒布联巡的克罗地亚警员米斯拉夫告诉记者，虽然每年都有不同的中国警察来参加联巡，“但我们总是一见如故，好像已经合作了很久”。

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