新华社首尔8月4日电（记者冯亚松）“文明的故事”中韩青年交流会暨“交相辉映：中韩时装艺术交流文献展”3日在韩国首尔举行。中韩两国文化艺术领域的专家学者及青年代表等约90人参加。

在青年交流环节，两国嘉宾分享了各自经历的“文明的故事”。他们表示，希望通过持续开展交流增进两国青年之间的相互了解，促进两国人民相知相亲，共创美好合作未来。

活动期间，两国嘉宾共同观看了“交相辉映：中韩时装艺术交流文献展”。展览回顾了中韩建交30多年来在时装艺术领域的交流合作。

中国国务院新闻办公室对外推广局有关负责人在致辞中表示，青年是时代的先锋、世界的未来，是人类文明的传承者和创造者，也是文化交流最活跃的参与者。希望中韩青年以开放的心态、包容的精神交流彼此的思想和见解，推动两国文明交流互鉴走深、走实。

韩国东亚文化中心院长卢载宪表示，青年是韩中友好交流的主力军，也是韩中关系未来发展的希望。期待以本次活动为契机，通过相通的文化元素拉近两国青年的距离，增进两国人民之间的相互理解和友谊。

此次活动由中国外文局国际传播发展中心和中央美术学院等联合主办。

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