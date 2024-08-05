人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

也门胡塞武装称再次击落美军MQ-9无人机

2024年08月05日08:48 | 来源：新华网
小字号

新华社开罗8月4日电（记者王尚）萨那消息：也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚4日说，该组织在也门北部萨达省再次击落一架美军MQ-9“死神”无人机。

萨雷亚当天发表声明说，胡塞武装防空部队使用“自制地对空导弹”击落这架无人机，它当时正在执行针对胡塞武装的“敌对行动”。萨雷亚未透露击落无人机的具体时间，但宣称这是该组织自去年10月以来第七次击落该型无人机。

美国军方暂未就此表态。MQ-9属于察打一体无人机，既可执行侦察监视任务，也可挂载导弹打击地面目标。

萨雷亚在声明中还说，胡塞武装用数枚导弹在亚丁湾袭击了一艘名为“格罗顿”的货轮。他未透露袭击船只的具体时间，但表示“格罗顿”号货轮所属公司旗下有船只停靠以色列港口，因此胡塞武装对其发动袭击。

另据英国海上贸易行动办公室和多家媒体3日报道，“格罗顿”号当天在也门附近亚丁湾两次遭袭击，没有人员伤亡。

去年10月新一轮巴以冲突爆发后，胡塞武装使用无人机和导弹袭击红海和亚丁湾水域目标，要求以色列停止在巴勒斯坦加沙地带的军事行动。今年1月12日以来，美国和英国多次对胡塞武装目标发动空袭，造成人员伤亡。一些国家谴责美英两国的行动，认为这是对也门主权的侵犯，会加剧地区紧张局势。

(责编：艾雯、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部