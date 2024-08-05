（叙利亚）拉哈芙·克尔海莉

拉哈芙展示中国朋友送给她的“福”字。

作者供图

提到叙利亚，你首先会想到什么？是美丽的大马士革玫瑰、古老的中东国度还是硝烟弥漫的战场？的确，谈论这个国家，持续10余年的战争是无法回避的话题。叙利亚是我的祖国，她不似中国那样拥有广袤的土地和众多的人口，但她悠久的历史、美丽的风光以及勤劳的人民同样令我骄傲不已。

不幸的是，一场战争毁掉了这一切。叙利亚危机爆发至今已经13年了，持久的战争已经夺去了至少50万人的生命，令1200多万人流离失所，整整一代叙利亚人为此付出了沉痛的代价。

艰难时刻，中国人民始终同叙利亚人民站在一起，为我们提供帮助。我们不会忘记，在联合国安理会，中国外交官在涉及叙利亚问题上多次动用否决权，避免了叙利亚局势进一步恶化；我们不会忘记，那一辆辆行驶在公路上的“中国援助”公交汽车，让人们的出行更加便捷；产自中国的各种商品，帮助饱受制裁的叙利亚稳定市场供应。叙利亚人民对中国人民的感激之情，都是发自内心的。我一直期盼能够有机会当面表达我对中国人民的谢意。

2023年2月6日，一场突如其来的强震，让叙利亚这个本已饱受创伤的国度再添新的伤痕——数千人死亡，数百万人在寒风中面对变成废墟的家园。令我意想不到的是，中国政府立即行动，率先向叙利亚提供人道主义援助，第一时间送来了急救包、棉服、帐篷、毛毯等紧急救援物资，还包括呼吸机、麻醉机、制氧机等灾后重建急需的医疗设备。中国救援队来到灾区展开搜救。不仅如此，许多在叙利亚生活的华侨华人等也来到我的家乡捐款捐物。他们热心地为我居住的社区送来食物和水，还当起志愿者。就这样，我认识了我的中国朋友们。

过去，我对中国的了解主要来自电视和网站，我知道中国在短时间内取得了巨大的发展成就，也十分钦佩智慧且富有创造力的中国人民。结识中国朋友后，我对这个伟大的国家产生了更加浓厚的兴趣。他们教会我用筷子，邀请我一起品尝中华美食，还带我一起感受春节的乐趣。无论走到哪里，他们都在传递和平与欢乐，这也是我非常喜欢他们的原因。

我曾向中国朋友们提出过一个问题：“你们为什么一直不求回报地帮助叙利亚人民？”他们的回答几乎一致：“因为我们淋过雨，所以现在想给你们撑把伞。”对他人的苦难感同身受，愿意竭尽所能帮助那些正在经受苦难的人们，这种伟大的精神让我动容。也是从那时起，我决定学习中文，更好地理解中国。

不久前，中国朋友邀请我前往大马士革。在中国驻叙利亚大使馆外墙上有一幅画：画面左边是中国的万里长城，右边是叙利亚的古城巴尔米拉，一支支驼队穿过茫茫沙漠，将中国的丝绸和茶叶从遥远的东方带到叙利亚。这让我想起叙利亚总统巴沙尔去年访问中国时说的一句话——我们可能会觉得叙利亚和中国之间由于地理距离遥远会稍显疏远，但两国人民情感上是亲近的。

战争给叙利亚带来了不幸，而有中国这样“伟大又谦逊”的好朋友是我们的幸运。面对困难，中国人民那种不放弃、不退缩、百折不挠的精神，也在鼓舞我们努力重建美好家园。中国和叙利亚虽然相距遥远，但我们的心在一起。站在废墟之上，我也可以和你们一起仰望星空，共同祈愿世界和平、两国友谊长存。

叙利亚危机爆发的那一年，我只有14岁，而如今，我已经27岁了。尽管我的国家满目疮痍，但我依然深深地爱着她，希望苦难尽快远去，悲剧不再重现。我希望叙利亚人民有朝一日也能幸福、快乐并且有尊严地生活，那一天或许很远，但我相信终将到来。

（作者为叙利亚十月大学学生）

《 人民日报 》（ 2024年08月05日 16 版）

(责编：白宇、卫嘉)