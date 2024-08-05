本报记者 郑 彬

停靠在上海吴淞口国际邮轮港的中国首艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”。

佟 郁摄（影像中国）

一些国际机构近期发布的行业报告显示，全球邮轮业呈现稳定复苏趋势。国际邮轮协会公布的最新数据显示，2023年全球邮轮客运量达到3170万人次，较2019年增长7%，2024年整个行业有望继续保持增长态势，预计客运量将增加至3570万人次，同比增长近13%。数据统计网站Statista的研究显示，2024年全球邮轮业收益预计将超过300亿美元，2024—2028年间，行业年收益增速将达到5%以上。

中国邮轮市场潜力巨大

7月23日，“爱达·地中海号”邮轮靠泊天津国际邮轮母港。邮轮上的外国旅游团享受免签政策，无需办理签证就可以登陆天津观光游玩。“我们一家早就想来中国看看了，免签政策很方便，一定会吸引越来越多的外国旅客来中国。”一名保加利亚籍游客表示。统计显示，截至7月30日，天津邮轮口岸自2023年9月复航以来验放出入境（港）人员已突破40万人次，出入境（港）邮轮170余艘次。

今年以来，全球邮轮旅游和中国旅游市场快速复苏。5月15日，国家移民管理局全面实施外国旅游团乘坐邮轮入境免签政策，将适用免签入境的邮轮口岸增加至13个。得益于这一免签政策以及24小时/144小时过境免签政策，船上国际旅客无需办理签证即可上岸观光，极大提升了旅行的便捷性和吸引力。中国有关港口城市也推出一系列措施，促进邮轮旅游持续升温。

近年来，中国邮轮业发展迅速，已成为全球第二大邮轮市场。今年上半年，中国邮轮客运量约50万人次，恢复至2019年同期一半以上，二季度邮轮客运量较一季度环比增长近60%。以上海港为例，今年上半年，进出上海口岸的国际邮轮达201艘次，同比大幅增加，预计今年全年上海邮轮口岸出入境邮轮将超380艘次。

中国首艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”自今年1月1日正式开启商业首航以来，累计完成49个航次，服务超过20万名乘客。国产第二艘大型邮轮建造也进入加速期，预计2026年底前命名交付。中船邮轮科技发展有限公司董事长杨国兵说，依托国产大型邮轮的自主设计、自主建造和自主运营，中国邮轮产业正从以往的邮轮“过路经济”，转变为涵盖邮轮运营、设计建造、配套供应链等领域的邮轮全产业链生态体系。美国得克萨斯农工大学旅游管理专业教授布莱恩·金认为，中国在邮轮建造方面取得的进展是中国工业技术不断进步、旅游消费市场更加成熟的有力证明之一。

国际邮轮协会的报告指出，中国邮轮业的快速增长得益于中国政府在产业发展方面的整体规划以及在基础设施建设领域的不断投入。宏观经济的稳定发展、中等收入群体规模持续扩大等都是中国邮轮市场迅速发展的重要原因。爱达邮轮方面表示：“我们相信，中国邮轮旅游业将继续保持良好增长态势。”

行业整体进入良性发展期

全球邮轮业约有200年的历史。现代邮轮业以大型游船为依托，以跨国旅游为核心业务，得到越来越多消费者的青睐，邮轮游成为当前旅游市场的高端产品。据国际邮轮协会统计，2022年邮轮业对全球经济的直接贡献为1376亿美元，创造就业岗位超过120万个。邮轮旅游规模目前占全球旅游业整体规模的2%左右，未来发展潜力巨大。

国际邮轮协会首席执行官凯利·克雷格黑德表示，2023年以来，邮轮行业整体进入了良性发展期，游客数量、企业收益等行业关键指标均出现显著增长，今年这一势头有望得到保持，未来发展预期乐观。国际邮轮协会的报告显示，2024年美国邮轮市场收益预计达到151亿美元，2028年市场规模有望突破170亿美元，游客有望达到1400万人次；欧洲邮轮业收益及游客规模均达到新冠疫情前水平，预计未来5年内将保持年均近1%的增速。亚太地区邮轮业未来几年内有望快速增长，年均增速预期可达19.6%，将成为推动全球邮轮业发展的最大动力。

随着邮轮业迎来整体复苏，大型邮轮订单不断增加。今年以来，嘉年华集团与德国迈尔造船厂签订2艘18万总吨级液化天然气动力邮轮订单。皇家加勒比集团与法国大西洋造船厂签订1艘22万总吨级邮轮订单。挪威邮轮控股公司和意大利芬坎蒂尼集团4月联合宣布，双方就3型8艘新建大型邮轮订单达成协议。这是自2019年以来全球邮轮市场宣布达成协议的最大单笔订单。2024年，国际邮轮协会旗下运营商的远洋邮轮数量有望首次突破300艘，到2028年，全球范围内还将有56艘新型邮轮交付使用。

另据统计，2023年全球三大邮轮集团嘉年华、皇家加勒比以及挪威邮轮控股公司整体债务水平下降了7%，其中皇家加勒比2024年预期收益有望比2019年增长5.5%。该集团总裁贾森·利博蒂表示，邮轮业已度过了危机，将向着更加健康的方向发展，“行业一旦走入正轨，将有望迎来快速发展期。”

全球邮轮业聚力转型发展

正值暑期，“爱达·魔都号”举办了2024夏季亲子主题活动，提供一系列融合文化创新和夏日趣味的专属文化体验。几个月来，“爱达·魔都号”先后推出了“邮轮+非遗”文化体验、民歌主题航次、茶文化主题航次、海上读书节等一系列特色活动。

打造特色品牌已成为近年来邮轮业的一大新趋势。全球各主要邮轮运营企业纷纷加大转型力度，推出更具特色及个性化的产品，以满足不同层次消费者的需求。数字化转型也是邮轮业发展的一个重要趋势。不少邮轮企业以人工智能技术为基础，通过先进算法进行更准确的数据分析和市场研究，为特定用户群提供更精准的服务。

在全球绿色低碳转型中，邮轮业也承担着重任。凯利·克雷格黑德表示，实现可持续性发展是邮轮业的共同挑战之一，全球航运业承诺将在2050年实现零碳排放目标。目前，国际邮轮协会与清洁能源生产商、发动机制造商等，共同开发了32个行业可持续发展合作项目，涉及甲醇燃料、生物能源、氢燃料电池等领域。各主要运营企业也提出了致力于打造更环保和更具可持续性的现代化船队的目标。

贾森·利博蒂表示，科技进步对于邮轮业实现碳中和至关重要。实现碳中和需要各方共同努力，尽快实现清洁能源在行业内的规模化使用。

《 人民日报 》（ 2024年08月05日 16 版）

(责编：白宇、卫嘉)