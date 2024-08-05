本报记者 谢佳宁

从特立尼达和多巴哥首都西班牙港向南驾车约30公里，便来到了中国和特多共建“一带一路”合作旗舰项目——凤凰工业园。上午11时，园区内满载着非酒精饮料的集装箱整装待发，准备从特多第二大港利萨斯角港运往其他加勒比国家以及南美、北美、欧洲等地区。

在特多工业和贸易部监管下设立的特种国营企业——技术开发和企业发展有限公司是凤凰工业园业主。该公司项目经理林·克利斯托告诉本报记者，凤凰工业园距离利萨斯角港边境点只有5到10分钟的车程，可以高效便捷地进口原材料、出口成品，并为特多带来更多的外国直接投资。入驻企业不断在园区内完善相关业务，将创造大量就业机会，“这座现代化工业园持续助力特多经济发展。”

凤凰工业园由北京建工集团承建、中国进出口银行融资支持，占地面积约58万平方米。北京建工集团特多子公司执行经理兼凤凰工业园项目经理王涛告诉记者，目前园区水、电、通信、燃气、污水处理、绿化等设施完备。作为加勒比地区首个实现5G网络覆盖的综合性、智能化工业园，园区充分运用人工智能、大数据、物联网等技术为入驻企业服务，未来还计划建设大数据中心，利用机器人进行物流分拣。

凤凰工业园自今年1月10日正式开园以来，已有21家企业入驻，其中本地企业14家、中国企业7家，涵盖箱包、酱料、标识标牌、非酒精饮料等轻工业领域的加工制造和物流销售，园区出租率超过75%。王涛介绍，随着园区免税政策落地，所有入驻企业可享受进口物资增值税、进口关税、企业所得税等减免优惠。

基兰·萨马鲁是特多一家非酒精饮料制造公司的工程主管。他表示，公司现有基地位于特多南部，入驻凤凰工业园极大节省了公司产品的运输时间。随着园区建设日益完备，公司计划陆续将制造设备及研发实验室迁往凤凰工业园，“凤凰工业园将成为我们在特多的第二个基地。”

在一处厂房，萨马鲁指着一批包装材料告诉记者，公司早在40多年前便与中国开展原材料供应方面的合作，从中国进口树脂原料制作预制件、生产包装饮品的塑料瓶。近期，公司还从中国采购了仓库货架。

近年来，特多政府积极推动经济多元化转型，重视发展非能源行业。特多投资促进局局长塞古·阿莱恩对记者表示，特多正在寻求更广泛的出口，发展制造业对特多至关重要，“中国是世界制造业第一大国，特多希望成为地区的小型制造业中心。凤凰工业园吸引了一批中国企业入驻，促进了两国企业之间的交流与合作，有助于提升特多制造业水平，增加出口机会。”

（本报西班牙港电）

《 人民日报 》（ 2024年08月05日 03 版）

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