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大小国家平等相待、友好合作的典范（大使随笔·推动构建人类命运共同体）

周 剑
2024年08月05日06:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　斐济位于西南太平洋中心，资源禀赋优越，发展潜力巨大。我担任中国驻斐济大使一年多来，走访斐济主要岛屿，在城市乡村同斐济各界人士深入交谈，感受到他们对国家发展和幸福生活的渴望。我告诉他们，中国愿做斐济可靠的朋友，在构建人类命运共同体理念的引领下，同斐济携手实现繁荣振兴。

　　斐济是最早同新中国建交的太平洋岛国。中方把斐济作为好朋友、好伙伴，支持斐济自主选择发展道路、实现国家发展振兴。斐济积极支持中方提出的三大全球倡议，加入了“全球发展倡议之友小组”，也是共建“一带一路”的重要合作伙伴。中斐关系成为大小国家平等相待、友好合作的典范。

　　中国和斐济致力于维护和平安全。中斐同为发展中国家，两国在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互坚定支持。中方支持斐方维护国家主权、安全和领土完整，斐方坚持恪守一个中国原则，筑牢了中斐友好的基石。中国坚持走和平发展道路，斐济人民爱好和平，两国都是国际维和行动的重要贡献者，都反对霸权主义，共同践行真正的多边主义，为维护地区和世界和平稳定发挥积极作用。

　　中国和斐济致力于共同发展繁荣。中斐优势互补，是天然的合作伙伴。自2018年两国签署共建“一带一路”合作谅解备忘录以来，中斐经贸合作驶入快车道。2023年，中斐双边贸易额达5.26亿美元，中国已成为斐济第五大贸易国，斐济矿泉水、啤酒、护肤品、诺丽茶等越来越多的特色产品摆上中国超市货架。中斐友谊桥、苏瓦多功能体育馆、纳务瓦医院成为双方高质量共建“一带一路”的亮丽名片。中国援斐济菌草技术项目、农业发展技术水稻项目为当地民生改善、就业增收、应对气候变化作出贡献。中方援助的LED路灯照亮了斐济的城市乡村，露天剧场、排球场让更多斐济青年施展才华、运动健身，中国援瓦努阿岛（北岛）道路升级项目已经完成可行性研究。两国经贸互访团组往来不断，各领域合作如火如荼。

　　中国和斐济致力于加强文明互鉴。中斐同为多民族国家，深知尊重文明多样性、加强文明交流互鉴的重要性。近年来，两国签证互免政策极大便利双方人员往来。越来越多的中国游客到斐济观光旅游，许多斐济学子通过中国政府奖学金赴华深造。“光明行”医疗团队“送医上岛”，帮助当地眼疾患者重见光明。中国地方省市文艺团组“送戏下海”，与斐济艺术家同台演出，为斐济民众带来视听盛宴。包括斐济政府官员、大酋长、企业代表、媒体人士和留学生在内的越来越多斐济人到访中国，他们由衷赞叹中国式现代化取得举世瞩目的成就，将为斐济带来新的发展机遇。

　　明年是中斐建交50周年。中方愿同斐方一道，进一步夯实政治互信、拓展务实合作、深化人文交流，推动中斐全面战略伙伴关系不断发展，为构建更加紧密的中国和太平洋岛国命运共同体贡献力量。

　　（作者为中国驻斐济大使）

　　《 人民日报 》（ 2024年08月05日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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