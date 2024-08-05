本报记者 曲 颂 屈 佩

中泰新丝路塔吉克斯坦农业纺织产业园成衣车间的工人们正在制作服装。

本报记者 曲 颂摄

近年来，随着中塔高质量共建“一带一路”不断推进，许多中国企业到塔吉克斯坦投资兴业。2014年，中国企业在塔吉克斯坦哈特隆州投资成立中泰（哈特隆）农业公司和中泰（丹加拉）纺织公司，建成中泰新丝路塔吉克斯坦农业纺织产业园。从播下种子到织出成衣，产业园建起了棉花种植、皮面加工、纺纱、织布、印染、成衣全产业链，不仅带动塔吉克斯坦棉花种植技术不断提高，还填补了当地产业空白，有力推动塔吉克斯坦纺织工业发展。

“中国企业来了之后，我们的生活越来越好”

哈特隆州地处瓦赫什河河谷地带，是塔吉克斯坦棉花种植的主要区域之一。长期以来，受制于技术水平，当地棉花产量一直上不去，直到中国企业引入先进的种植与管理技术，这一状况才得以彻底改变。

大规模采用智能化农业机械，持续完善精量点播、地膜覆盖、滴灌水肥、机械化采棉一体化技术，中泰（哈特隆）农业公司帮助当地棉农更新棉花种植观念。针对当地夏季炎热高温的特点，推广早播种、早打顶的种植经验；为适应当地棉农播种作业习惯，提供小型精量点播机，确保精确播种，节约种子用量……中方专家团队不断探索，因地制宜创新种植技术。如今，当地棉花的平均亩产量已经从昔日不足100公斤提高到350公斤。

当地青年西罗吉丁2023年从中泰（哈特隆）农业公司承包了1830亩棉田。谈起自己种的棉花，西罗吉丁满是自豪：“棉花品种好，公司又提供机械化设备支持，遇到疑难问题还可以第一时间联系中国专家，这一大片地靠我自己就能顾得过来。”

从学校毕业后，西罗吉丁曾选择外出打工。他的兄长承包棉田后收入明显增加，就把他叫回家乡一起种棉花。“每个月能收到棉田管理费，年底还有分红，去年家里新盖了房子。中国企业来了之后，我们的生活越来越好。”西罗吉丁说。如今，他的兄长已成为管理6个承包户的“区长”，他也计划再多承包一些棉田。

连片的盐碱地改良成了棉田，老旧的水利设施经过维修重新运转起来，棉田滴灌工程、地膜加工等基础工作全部完成……经过长期努力，中泰（哈特隆）农业公司帮助当地建立起了现代棉花种植业。公司总经理王利江介绍，优秀棉种和先进技术带来的高产量有目共睹，不仅越来越多当地棉农自发前来买棉种、买地膜、租农机，当地政府还主动提出把种植条件较差的地块交给具有技术优势的中泰（哈特隆）农业公司来管理。

“家乡有了现代化的纺织产业园让我感到自豪”

明亮宽敞的工厂车间里，纺纱机“隆隆”，织布机“咔咔”，缝纫机“哒哒”，工人们在各个岗位上紧张作业。环锭纺生产、气流纺生产、针织、印染、成衣生产、机织布生产……中泰新丝路塔吉克斯坦农业纺织产业园在当地建立起全流程纺织产业链，填补了塔吉克斯坦的产业空白。

纺纱车间负责人努拉力从2015年起就在这里工作。他告诉记者，毕业之后他曾开过出租车、干过维修。“多亏有了产业园，现在才能够在离家不远的地方工作。”

2022年9月，塔吉克斯坦9个部委完成了对产业园全部4期项目的验收。如今，产业园已成为中亚地区最大、产业部门最全的示范性园区和世界农业纺织产业最完整的园区之一。产业园生产的纺织产品占塔吉克斯坦全国纺织产品总量的80%，质量达到国际水平，销往意大利、格鲁吉亚、巴基斯坦等10多个国家。

产业园在加快自身发展的同时，还积极与当地院校合作培养人才。丹加拉国立大学专门开设了纺织、印染两个专业，其他当地院校也先后开设了纺织培训班，与产业园合作培养学生。记者采访时，数名来自丹加拉国立大学的学生正通过校企合作项目在产业园实习。一名叫麦赫罗娜的学生告诉记者：“我从小就喜欢做衣服，家乡有了现代化的纺织产业园让我感到自豪。毕业后希望能到这里工作。”

在产业园成长起来的费鲁兹，如今已经是丹加拉国立大学纺织专业的教授。正是产业园的工作经历，帮助他积累了行业实践经验。费鲁兹告诉记者：“塔吉克斯坦需要更多中国企业前来投资，帮助我们加快实现现代化的步伐。”

中泰（丹加拉）纺织公司董事长牛文奎告诉记者，产业园培养的纺织人才得到行业认可和尊重，也是产业园的骄傲。“他们将经验和技术带到更多地区，有利于塔吉克斯坦纺织行业发展，从长远看也将为产业园发展创造更好的环境。”

“为两国友谊的升华注入强劲动力”

中泰新丝路塔吉克斯坦农业纺织产业园建成以来，周边地区的许多民众第一次成为产业工人，生活发生了巨大变化。

扎琳娜就是其中一员。看着邻居热热闹闹坐着班车上下班，曾经每天围着孩子转的她也决定尝试到产业园工作。“刚来的时候什么也不懂，更不认识这些机器，中国师傅非常耐心地教我怎么操作。现在我成了一名熟练的制衣工人，收入很不错。”扎琳娜笑着说。

“我们很快要举行劳动竞赛，大家现在都很有干劲。”印染车间翻译莎莎今年24岁，到纺织产业园工作才两年，已经为父母买了新车，如今正攒钱给家里盖新房子。通勤班车班长法拉霍一家都在产业园工作：“这里的工作稳定，福利待遇好，附近年轻人都愿意来这里上班。”

目前，产业园创造稳定就业岗位1500余个，间接带动1万余人就业。此外，产业园还十分重视员工职业发展。塔方员工中目前职位最高的已成为产业园负责农业、工业项目的副总经理。

2021年9月，在塔吉克斯坦独立30周年之际，产业园荣获塔吉克斯坦独立30周年工业、农业最高荣誉贡献勋章4枚，是塔吉克斯坦工业及农业领域唯一获此殊荣的外资企业。塔吉克斯坦总理拉苏尔佐达表示：“产业园在承担社会责任、解决就业方面作出了巨大贡献，为两国友谊的升华注入强劲动力。”

《 人民日报 》（ 2024年08月05日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)