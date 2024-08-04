人民网曼谷8月2日电 （记者张矜若）8月2日，由国家艺术基金资助、曼谷中国文化中心和四川美术学院联合主办的“灵感中国——当代中国画艺术国际巡展”在曼谷中国文化中心开幕。中国驻泰王国大使馆公使衔参赞常禹萌、泰国乐德纳可信皇家理工大学副校长素贴、曼谷中国文化中心兼中国驻曼谷旅游办事处主任阙小华、泰中工商业联合总会主席林伟、中国美术馆前副馆长、中央美术学院教授胡伟、北京大学艺术学院教授丁宁、四川美术学院副教授张湸以及来自泰国各界人士和学生100余人出席开幕活动。

“灵感中国——当代中国画艺术国际巡展”开幕剪彩仪式。人民网记者 张矜若摄

曼谷中国文化中心兼中国驻曼谷旅游办事处主任阙小华在致辞中表示，中国画源远流长，以其独具特色的艺术风格和绘画技法，展示了中国传统文化的核心价值观和审美观。新时代以来，这一古老的艺术在当代承接有序，发扬光大，被赋予了新的生命力和内涵。曼谷中国文化中心举办本次展览，旨在向泰国民众展示中华传统文化，推动中华传统文化焕发绚丽光彩，将“中国画”这张靓丽名片推向世界。

泰国乐德纳可信皇家理工大学副校长素贴表示，本次活动将促进中泰艺术交流，加强中泰关系。泰国乐德纳可信皇家理工大学也将致力于传播中国文化，促进中泰文化交流。

开幕式结束后，曼谷中国文化中心举办了“当代中国画艺术展亚洲巡展研讨会”，中泰两国艺术家就当代中国画的发展等议题展开了深入浅出的交流。活动现场艺术家们分享了自己在国画创作中的经验和感受，从理论讲到实践，从选题讲到技法，从构图讲到用笔，进一步鼓励艺术家们探索创新，推动国画艺术的发展。

泰国学生和各界人士在活动现场欣赏展品。人民网记者 张矜若摄

为配合该展，曼谷中国文化中心与四川美术学院还于当日联合开展了“灵感中国”花鸟画工作坊和“兰亭·雅集”书画美育工作坊，邀请来自中国的书法和国画专家带领大家体验中国书画，了解中国书画知识，体验东方艺术的魅力。在老师的生动地指导下，参与的观众拿起笔墨，开始了他们的国画艺术探索之旅。

“灵感中国——当代中国画艺术国际巡展”此前曾在新加坡展出，在泰国的展出是该巡展的第二站。曼谷中国文化中心此次携手四川美术学院，为泰国的观众带来66位中国画家的100余幅充满中国文化特色的画作，展览将持续到8月16日。

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