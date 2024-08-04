人民网首尔8月4日电 （记者莽九晨）由“汉语桥”俱乐部首尔中心主办的2024年“汉语桥”世界中文比赛韩国赛区获奖人员交流会3日在首尔举行。中国教育部中外语言交流合作中心副主任静炜、中国驻韩国大使馆公使衔参赞艾宏歌、韩国现代中国研究会首席副会长李浚植、中国银行首尔分行行长周建军、中国建设银行首尔分行总经理王玉洁等中韩嘉宾，以及来自韩国大中小学的中文大赛获奖选手、教师及学生家长等70余人出席活动。

2024年“汉语桥”世界中文比赛韩国赛区获奖人员交流会活动现场。人民网记者 莽九晨摄

在交流会现场，“汉语桥”俱乐部首尔中心代表李祯恩致辞表示，“汉语桥”俱乐部首尔中心成立两年来，在中国教育部中外语言交流合作中心和中国驻韩国大使馆的关心支持下，开展了“中国特色大讲堂”“韩国中文比赛获奖人员交流会”“韩国中文教育主题展”等多项活动，得到韩国各中文教育机构的积极参与，受到韩国广大中文学习爱好者的欢迎。中心将以此次交流会为契机，继续努力，为推动韩国中文教育发展作出更大贡献。

艾宏歌表示，“汉语桥”作为世界上影响力最大、最具权威性的中文赛事，已经成为国际人文交流领域的重要品牌。韩国是最早开展“汉语桥”全赛事最早的国家之一，多年来韩国赛区选手取得了许多耀眼的成绩。希望以此次交流会为契机，“汉语桥”俱乐部首尔中心能够凝聚更多的社会力量，为广大中文学习爱好者提供更多的交流平台，不断增进两国国民间的互信和理解，拉紧中韩人文交流纽带，将韩国中文教育事业发展推向更高水平，助力中韩两国友好关系健康平稳发展。

静炜对韩国赛区获奖选手们取得的优异成绩给予了热烈祝贺和高度评价，希望韩国广大中文爱好者努力学好中文，多去中国看一看，结交更多中国朋友，体验更多中国文化。她表示，中国教育部中外语言交流合作中心将努力为韩国青少年中文学习者提供更多赴华学习交流的机会，全力支持“汉语桥”俱乐部首尔中心发展，将“汉语桥”俱乐部首尔中心打造成为中韩教育文化交流的重要窗口和桥梁。

2024年“汉语桥”世界小学生中文秀韩国赛区获奖者郑震瑜在活动上表演诗词朗诵《木兰辞》。人民网记者 莽九晨摄

交流会上，来自韩国各地的获奖选手齐聚一堂，他们因对中文的热爱和对中国文化的向往而结缘于“汉语桥”。此外，交流会还设置了互动环节，让与会嘉宾和选手们有机会面对面交流沟通。

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