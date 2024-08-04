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“文明的绽放”文化交流展在日本大阪举办

2024年08月04日14:18 | 来源：人民网-国际频道
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人民网东京8月4日电 （记者朱玥颖）8月2日，“兰之约：全球文明对话行”（日本）系列活动期间，“文明的绽放”文化交流展在日本大阪正式开幕。

展览分设“古品焕新生”“玉羽拥和平”“笔墨绘千秋”3个主要单元，焕新表达中国石刻书法瑰宝“石门十三品”等艺术作品，突出展示中日两国朱鹮保护合作交流成果，“中国历代绘画大系”部分打样稿，西泠印社篆刻集珍及印章等。

中外嘉宾共同为“文明的绽放”文化交流展开幕式剪彩。中国外文局国际传播发展中心供图

中外嘉宾共同为“文明的绽放”文化交流展开幕式剪彩。中国外文局国际传播发展中心供图

“中国历代绘画大系”展区以“千古丹青 寰宇共宝”为主题，结合《宋画全集》实体书，展出了6幅中国古代“国宝级”绘画作品的高清出版调色打样稿，展示中华文明绵延不绝的历史，展现跨越时空、历久弥新的永恒价值。

“石门十三品”是中国第一批重点文物保护单位“褒斜道石门及其摩崖石刻”中的精华所在，是书和刻的最高艺术结晶，是汉字演化活的“博物馆”，现收藏于陕西汉中市博物馆。“石门十三品”在中日书法界和金石学界享有极高的声誉。本次展览现场展出了将国家级非遗苗族蜡染技艺结合“石门十三品”碑文内容进行创作的艺术作品。

今年是中国赠送朱鹮“友友”“洋洋”抵达日本25周年。朱鹮是“秦岭四宝”之一，被誉为“东方宝石”。自1981年在陕西汉中市洋县发现世界仅存的7只野生朱鹮以来，通过开展中外合作保护工作，目前全球朱鹮种群数量超过1万只。多年来，中国帮助日本重建朱鹮种群，并携手推进相关保护工作。此次展出的信件、明信片等正是中日合作保护朱鹮、民心相通的见证。

现场展品。中国外文局国际传播发展中心供图

现场展品。中国外文局国际传播发展中心供图

本次展览还集中展出了广西柳州博物馆推出的侗族鼓楼立体拼、风雨桥立体拼、紫荆油纸伞等文创展品，广西柳州多家企业的文创产品，“山东手造”德州非遗工艺品古法植物蓝染、斑斓彩单杯、醇化瓷单杯、传统和香，以及中国书法家协会徐健的书法作品、青年艺术家吴子珺的女书作品、末那末匠中日两国设计师文创作品等丰富多样的展品，吸引中外嘉宾驻足观看。

“文明的绽放”文化交流展由中国外文局国际传播发展中心、中国驻大阪总领馆、浙江省人民政府新闻办公室、汉中市人民政府新闻办公室、柳州市人民政府新闻办公室、德州市人民政府新闻办公室联合主办，日中文化交流协会、日中文化经济事业团、中国外文局亚太传播中心、新世界出版社、朝华出版社、浙江大学、西泠印社、超级玛特文创、北京中道公益基金会等提供支持。展览将持续至8月4日。

(责编：崔译戈、吴成良)

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