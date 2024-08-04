人民网曼谷8月4日电 （记者章念生、白元琪）由福建泉州市政府与泰国福建社团联谊总会联合主办的泰中（泉州）友好合作推介恳谈会8月1日在泰国曼谷举行。泉州市委书记张毅恭、泰国中华总商会主席林楚钦、中国贸促会驻泰国代表处首席代表周光曜、泰国福建社团联谊总会代主席林嘉南等嘉宾出席了本次推介会。

张毅恭在致辞中表示，泰国作为泉籍华侨华人的重要聚居地，在“一带一路”倡议下与泉州建立了紧密的合作关系。今年3月1日，中国与泰国互免持普通护照人员签证协定正式生效，进一步促进了两国人员往来。6月15日，泉州至曼谷的直航航线恢复运营，进一步推动了两地间的经济合作与文化旅游发展。去年泉州市GDP达到了1.22万亿元人民币，今年上半年经济增长率达到6.7%，位列福建省第二。自去年以来，新签约的招商项目超过3000个，总投资额接近2万亿元人民币，引进的产业投资基金突破1700亿元人民币。

林楚钦指出，泉州长期以来与泰国保持着紧密的经贸合作关系。随着“一带一路”高质量发展和《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的实施，中泰贸易发展迅速，中国连续11年成为泰国的最大贸易伙伴，而泰国也成为了中国企业进入东盟及国际市场的战略要地。

林嘉南表示，泰国福建社团联谊总会将积极推动泰中两国之间的友好往来，促进经贸合作，为旅泰华人提供全方位的服务和支持，并团结旅泰新老华侨的力量，抓住区域贸易自由化的机遇，深化两国间的人文交流与合作。

推介会现场。人民网记者 白元琪摄

与会者认为，此次推介会的成功举办将促进泉州与泰国企业在各个领域开展更深层次的合作，进一步促进中泰两国民间往来，增进友谊与信任。

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