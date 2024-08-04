新华社德黑兰8月3日电（记者沙达提）据伊朗媒体3日报道，伊朗披露了巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚遇袭身亡的更多细节。

据伊朗迈赫尔通讯社报道，伊朗伊斯兰革命卫队3日发表声明说，这次行动是由以色列设计和实施的，并得到了美国政府的支持。根据调查，“恐怖分子”从哈尼亚的住所外发射了一枚弹头重约7公斤的短程导弹，引发强烈爆炸。

伊斯兰革命卫队强调，伊朗将为哈尼亚报仇，“以色列政权一定会在适当的时间和地点受到严厉惩罚”。

另据伊朗伊斯兰共和国通讯社援引哈马斯驻伊朗代表哈立德·卡杜米的话说，从现场判断，袭击是由空中投掷物或导弹实施的。伊朗的技术小组正在调查此案，调查结果会在之后公布。

卡杜米否认了美国《纽约时报》报道有关事先设置的炸弹爆炸导致哈尼亚遇袭身亡的说法。他说，哈尼亚所住大楼当时发生摇晃，他立即离开房间，看到浓烟滚滚，当他和团队到达哈尼亚位于四楼的房间时，看到房间的墙壁和屋顶都已倒塌，随后发现哈尼亚遇害。他强调，以色列在美国知情并同意的情况下设计并实施了这次袭击。

伊朗伊斯兰革命卫队7月31日证实，哈尼亚及一名保镖当天在其位于伊朗首都德黑兰的住所内遇袭身亡。哈尼亚7月30日参加了伊朗总统佩泽希齐扬的就职仪式。哈尼亚遭暗杀后，尚无任何组织和个人宣称制造这起袭击。以色列方面也未作回应。

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