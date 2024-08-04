人民网罗马8月3日电 （记者郑彬）近日，世界卫生组织欧洲分支机构表示，欧洲正在成为全球气温上升最快的地区，极端高温导致欧洲地区每年超过17万人死亡。

世界卫生组织表示，据统计，2000年至2019年间，全球范围内每年因极端高温导致的死亡人数约为48.9万人，其中欧洲地区死亡人数超过17万人。世界卫生组织欧洲区域主任克鲁格表示，欧洲地区气温上升幅度是全球平均水平的两倍。自2020年以来，欧洲经历了有记录以来温度最高的三年。克鲁格指出，极端气温会影响慢性疾病的发病率，包括心血管、呼吸系统以及脑血管疾病、糖尿病相关疾病等。极端高温对老年人群和孕期妇女的影响尤为严重。

根据世界卫生组织预计，未来几年，随着全球变暖加剧，极端高温天气导致的死亡人数或将进一步上升。为应对极端高温对民众带来的影响，世界卫生组织欧洲分支机构正在采取行动，包括更新应对酷热的健康行动计划指南，为地区国家提供政策参考。克鲁格表示，良好的公共卫生措施和社会治理，很大程度上可以降低极端高温天气对健康的危害。各方应加快采取行动，共同解决这一全球性公共卫生威胁。

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