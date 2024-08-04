人民网北京8月4日电 （记者李欣怡）中国—东盟电动车行业合作交流会近日在北京召开。RCEP产业合作委员会、菲律宾电动车协会、老挝电动车协会、马来西亚电动车协会、新加坡电动车协会、泰国电动车协会等相关机构负责人出席了会议，共商合作事宜。

RCEP产业合作委员会秘书长刘欣主持会议。她表示，中国与东盟国家电动车产业合作互补性强。近些年来，中国从事生产电动车及其相关设备的主要企业纷纷走进东盟国家，促进了当地电动车产业发展。

亚洲电动车协会联合会主席、菲律宾电动车协会理事长埃蒙德·阿拉加表示，中国产电动车目前在全球电动车市场拥有较高的占有率，进一步加强地区合作对中国和东盟国家都有积极意义，有利于实现合作共赢。建议各方首先实现信息共享，通过信息交流促进合作。RCEP产业合作委员会与亚洲电动车协会联合会将在年内召开“中国—东盟电动车行业对接合作会议”，亚洲电动车协会联合会正在组织菲律宾、马来西亚、新加坡、泰国、老挝等国电动车协会参会，以推动中国与东盟电动车行业及其企业互利合作。

老挝电动车协会负责人苏利约·翁达拉表示，老挝电动车行业正处于初步发展阶段，电动车市场发展前景好。今年前5个月，老挝进口电动车数量已经超过去年总和。现阶段，老挝正致力于持续打造更加完善的电动车行业配套网络，鼓励更多国家的投资者进入老挝电动车市场，以满足老挝市场需求。

马来西亚电动车协会负责人丹尼斯·楮阿表示，亚洲电动车协会联合会目前正致力于在东盟国家推动电动车产业发展。东盟国家电动车协会和当地政府共同制定了相关电动车行业政策标准，特别是在增加充电基础设施、鼓励减免消费税等方面作出了积极努力，并且取得了成效。亚洲电动车协会联合会每年都会举办电动车产业相关的会议和展览，相信在RCEP产业合作委员会的支持下，亚洲电动车协会联合会举办的活动将会取得更大成功。

新加坡电动车协会负责人特伦斯·肖表示，新加坡电动车市场渗透率正在提高，充电基础设施正在完善。当前，电池回收、电池维修、配套服务等问题开始出现，这也是新加坡电动车市场面临的新挑战，希望通过与RCEP产业合作委员会的合作，从中国的电动车行业发展进程中获取相关经验，并能增进新加坡与中国充电桩、电池等行业制造商合作。

泰国电动车协会负责人克里斯达表示，泰国目前更加关注电动车的本地化生产，控制生产成本是重要议题。希望能通过RCEP产业合作委员会进一步加强与中方合作，寻求降低生产成本的有效方法。本次合作交流会有利于进一步整合资源，实现共同发展。

刘欣对促进中国和东盟电动车产业合作提出四点建议。一是增进相互交流。中国有关企业、行业商协会需了解东盟各国电动车发展规划和政策、市场动态，以便提高合作的互补性、针对性。二是组织企业相互考察。邀请东盟电动车及其零部件生产企业考察中国相关企业，如电池、充电桩、零配件等企业。三是共同研究在双方合作中的有关主要事宜、遇到的重大问题，向政府有关部门提出建议，组织召开有关商机对接会。四是积极开展有关电动车技术培训。

与会各国代表就增进合作达成了广泛共识，一致表示RCEP产业合作委员会与亚洲电动车协会联合会的合作将为推动中国—东盟电动车及其相关企业的贸易、投资合作带来新机遇。

(责编：崔译戈、吴成良)