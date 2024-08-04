会议现场。南中经贸协会供图

人民网约翰内斯堡8月3日电 （张茜）8月2日，在中国驻南非大使馆经商处的协调下，南中经贸协会制造业委员会组织30家中资企业与南非贸工部主管制造业、能源投资、签证促进等方面的官员举行座谈会，就中资企业在投资经营中所关心的问题和遇到的困难进行交流。

中国驻南非大使馆参赞邱忠义、南中经贸协会秘书长韦冬泽等参加座谈，南中经贸协会制造业委员会负责人、亨通集团南非阿伯代尔公司总经理王申竹主持会议。

中国驻南非大使馆参赞邱忠义致辞。南中经贸协会供图

南中经贸协会秘书长韦冬泽致辞。南中经贸协会供图

座谈会上，邱忠义、韦冬泽分别致辞，对于南中经贸协会制造业板块首次与南非政府职能部门举行座谈会表示欢迎，并相信双方加深交流理解能够帮助中资企业进一步理清工作思路，最大限度地利用南非政府的便利化经商政策，解决经营中所遇到的问题，继续为中南经贸务实合作贡献力量。

南非贸工部官员主旨演讲。南中经贸协会供图

来自南非贸工部的多位官员分别进行了主旨演讲，介绍了该部门的工作范围和职责，以及贸工部为促进贸易投资便利化所采取的举措，并鼓励中资企业进一步密切与政府部门的合作。

哈弗汽车南非公司、奇瑞汽车南非公司、兄弟科技、延锋彼欧南非公司、思维铂业、中车南非等公司代表与贸工部官员进行了互动交流。

座谈会气氛热烈、务实高效。邱忠义和王申竹在最后的总结中表示，制造业在中南经贸务实合作中发挥着重要作用，为当地创造就业和税收，并提升技术能力。制造业所涉及的价值链较长，需要多方的支持和协调，以此次座谈会为契机，协会将举办更多类似的工作交流，帮助中资企业在南非行稳至远。

(责编：崔译戈、吴成良)