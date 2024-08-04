人民网里约热内卢8月2日电 （记者陈海琪）当地时间8月2日，正在里约热内卢进行调研考察的北京大学“全球视野·（巴西）研究生暑期国际调研团”师生一行（以下简称“北大巴西暑期调研团”）与巴西中国浙江商会举行座谈会。巴西中国浙江商会会长郑侠茂出席活动并致辞。

北大巴西暑期调研团团长、光华管理学院副院长张影表示，在中巴建交50周年之际，调研团综合北京大学的多学科、跨学科优势，将利用14天的时间，在巴西圣保罗、里约和玛瑙斯等地开展实地调研，与旅巴侨胞、在巴中资企业、巴西本土企业和学术机构展开互动交流，深入了解巴西社会、经济、文化发展情况。希望团员们能够利用此次座谈会契机，同巴西各界人士广泛交流，不断增进相互了解。

北大巴西暑期调研团团长、光华管理学院副院长张影在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

郑侠茂对北大巴西暑期调研团一行访问里约表示热烈欢迎，并介绍了商会工作开展情况。郑侠茂表示，商会自成立以来，大力弘扬新时代浙商精神，在不断加强自身建设的同时，积极履行社会责任，促进中巴经济合作和文化交流。商会将积极发挥自身桥梁纽带作用，助力北大巴西暑期调研团在里约开展活动。希望北大巴西暑期调研团此行能进一步助推中巴两国在人文、教育和文化等领域的合作，推动民间特别是青年交往，架起中巴两国人民友谊的桥梁。

巴西中国浙江商会会长郑侠茂在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

北大巴西暑期调研团全体成员，巴西瓦加斯基金会巴中研究中心主任、国际法教授埃万德罗·卡瓦略，巴西中国浙江商会荣誉会长邱海琴、监事长林必茂、常务副会长徐英俊等出席座谈会。此次座谈由巴西中国浙江商会秘书长陈式凯主持。

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