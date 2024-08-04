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泰国中文教育精英教师高端培训在朱拉隆功大学孔子学院举行

2024年08月04日10:48 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷8月3日电 （记者张矜若）8月3日，“经典教材与教学技术融合与应用—泰国中文教育精英教师高端培训”在朱拉隆功大学孔子学院成功举办。本次培训由泰国朱拉隆功大学孔子学院、泰国进步学院及北京语言大学出版社联合组织，来自泰国全国各类学校的中文部主任及骨干教师100余人通过线上、线下的方式参加培训。中国教育部中外语言交流合作中心—曼谷中心主任赵燕清和朱拉隆功大学孔子学院中方院长韩圣龙出席开幕式并致辞。

泰国中文教育精英教师高端培训活动现场嘉宾合影。泰国朱拉隆功大学孔子学院供图

泰国中文教育精英教师高端培训活动现场嘉宾合影。泰国朱拉隆功大学孔子学院供图

培训中，国际中文教育专家马亚敏结合多年来海外中文教学经验，详细解析了语音、汉字、生词、语法教学以及海外中文学习者特点等内容，受到参训老师的欢迎和肯定。

泰国中文教育精英教师高端培训活动现场。泰国朱拉隆功大学孔子学院供图

泰国中文教育精英教师高端培训活动现场。泰国朱拉隆功大学孔子学院供图

泰国中文教育精英教师高端培训活动现场。泰国朱拉隆功大学孔子学院供图

泰国中文教育精英教师高端培训活动现场。泰国朱拉隆功大学孔子学院供图

近年来，随着中泰关系的不断发展，泰国中文教育事业也取得了长足的进步，本土中文教师队伍不断壮大。朱拉隆功大学孔子学院和泰国进步学院始终心系泰国本土中文教师的成长，深入了解泰国各类学校中文教学的实际情况及存在的困难，精准定位教师发展需求，在教师培训的设计组织上不断探索创新，力求实效，解决实际问题。（赵帅对此文亦有贡献）

(责编：崔译戈、吴成良)

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