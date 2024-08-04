新华社贝鲁特8月4日电（记者谢昊）据黎巴嫩真主党旗下灯塔电视台4日报道，真主党当天凌晨向以色列北部发射了数十枚“喀秋莎”火箭弹。

报道说，这是对以色列3日袭击黎南部地区的回应。

黎巴嫩军方消息人士告诉新华社记者，3日下午，一架以色列无人机用两枚导弹袭击了黎南部村庄代尔西里安的一家小商店，造成1名男孩死亡、包括3名儿童在内的6名平民受伤；一架以色列无人机袭击黎西南部村庄泰尔哈尔法，造成1名平民受伤。

这名消息人士还说，以色列战机和无人机3日下午对黎巴嫩南部5个城镇和村庄进行了6次空袭，以色列炮兵向黎南部边境地区8个城镇和村庄发射了30枚炮弹。

7月30日，以色列空袭黎首都贝鲁特南郊真主党一处目标，造成黎巴嫩真主党高级军事指挥官福阿德·舒库尔和5名平民丧生，另有74人受伤。8月1日，真主党领导人纳斯鲁拉在舒库尔的葬礼上誓言进行报复。

自去年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，黎巴嫩真主党不时向以色列北部及以色列控制的戈兰高地发动袭击，以军则空袭和炮击黎南部目标进行报复。双方在黎以边境的冲突持续至今，黎南部和以北部边境地区的大量居民已撤离。

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