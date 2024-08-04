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以军袭击加沙城造成至少15人死亡

2024年08月04日09:27 | 来源：新华网
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　　新华社加沙8月3日电（记者黄泽民）巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）3日发表声明说，以色列军队当天袭击加沙地带北部加沙城一所学校，导致至少15人死亡、数十人受伤。

　　声明说，多架以军战机袭击了位于加沙城谢赫·拉德万社区的哈马马学校，这所学校容纳了大量流离失所民众。声明表示，以方称加沙地带学校、医院等平民聚集的场所被用于军事目的，并以此为借口袭击平民。

　　以色列国防军3日发表声明说，以军在加沙地带袭击了哈马斯的指挥和控制中心，这里“曾经是哈马马学校的院落”。声明称哈马斯武装人员在此藏身，制造和储存武器，并策划和实施了针对以色列的袭击活动。

　　另据巴勒斯坦通讯社3日报道，以色列军队当天出动无人机袭击了约旦河西岸北部城市图勒凯尔姆附近地区，造成9人死亡，其中包括哈马斯下属武装派别卡桑旅的一名指挥官。

　　据巴勒斯坦加沙地带卫生部门3日发布的数据，去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成超过3.9万巴勒斯坦人死亡、逾9.1万人受伤。

(责编：崔译戈、张悦)

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