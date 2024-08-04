本报记者 沈小晓

上午9时许，祖文娜·哈穆德·萨勒姆和往常一样开始了忙碌的工作。她全神贯注地盯着电脑屏幕，实时查看公司网络运行情况。

萨勒姆是华为坦桑尼亚公司的一名网络维护工程师。2020年，萨勒姆作为达累斯萨拉姆大学计算机科学专业的大二学生，报名参加了华为“未来种子”项目并顺利结业。2021年，她又参加了华为在坦桑尼亚举办的信息和通信技术大赛，获得了第四名的好成绩。

“我从小就梦想成为一名通信领域的工程师。通过参加华为‘未来种子’项目以及信息和通信技术大赛，我不仅学到了通信领域的知识，也提升了实践、应用和创新能力。”萨勒姆说。

“未来种子”项目是华为在全球发起的人才培养项目，致力于帮助所在国培养信息和通信技术人才，培训内容包括数字安全、数字管理与分析、物联网、5G技术、云计算、人工智能等领域的知识。自2016年在坦桑尼亚启动“未来种子”项目以来，华为已为240多名坦桑尼亚大学生提供学习信息和通信技术的机会。

坦桑尼亚教育科技部前部长乔伊丝·恩达利查科表示，华为给坦桑尼亚学生提供了一个学习和交流平台，“感谢中国企业在帮助坦桑尼亚培训人才方面的付出”。

除“未来种子”项目外，华为还积极与坦桑尼亚高校合作，成立华为信息和通信技术学院，通过打造网络学习平台、举办信息和通信技术大赛等方式，为学生提供学习资源和参与国际竞技交流的机会，助力当地通信事业发展。据介绍，华为与坦桑尼亚19所大学建立了正式合作伙伴关系，通过在线学习、实验培训等方式为当地培养创新型和应用型技术人才。

约翰·拉扎罗是坦桑尼亚工程师，也是华为信息和通信技术学院的认证讲师。他的学生团队在2021—2022华为信息和通信技术大赛中获得南部非洲区域第一名及全球总决赛二等奖。“我不仅实现了自己的梦想，也帮助更多人实现了梦想，对此我感到无比自豪。”拉扎罗说。

“无论是老师还是学生，都需要积极拥抱新技术，华为信息和通信技术学院为高校师生提供了持续成长的沃土。”拉扎罗表示，“华为信息和通信技术学院为坦桑尼亚培养数字与通信技术人才，助力坦桑尼亚数字产业发展。”

近年来，坦桑尼亚加快推动数字经济建设，鼓励数字经济领域投资。去年12月，坦桑尼亚通信和信息技术部与华为签署谅解备忘录，旨在加强坦桑尼亚数字生态系统，通过技术和创新促进该国数字经济增长，实现可持续发展目标。

坦桑尼亚通信和信息技术部前部长纳佩·恩瑙耶十分看好坦中双方在数字经济领域的合作。他表示，“未来种子”项目促进坦桑尼亚数字化转型，希望更多坦桑尼亚人才进入信息和通信领域工作，共同推动坦桑尼亚乃至非洲数字经济的发展。

《 人民日报 》（ 2024年08月04日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)