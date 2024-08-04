布赛纳·沙班

中国高举和平、发展、合作、共赢旗帜，在坚定维护世界和平与发展中谋求自身发展，又以自身发展更好维护世界和平与发展

和平是实现发展、推动人类社会进步的必要条件。中国式现代化是走和平发展道路的现代化，中国的发展增强了维护和平的力量，也为世界各国提供了合作机遇。

中国顺应世界大势、作出科学谋划，在过去几十年间实现快速发展，消除了绝对贫困，在农业、工业、科技、文化等各方面取得了长足进步。中国高举和平、发展、合作、共赢旗帜，在坚定维护世界和平与发展中谋求自身发展，又以自身发展更好维护世界和平与发展。中国先后提出共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等重大倡议，追求将自身发展与世界各国共同发展结合起来。

国际社会共同努力才能有效维护和平。当今世界并不太平，个别西方国家自视高人一等，动辄对其他国家实施干预、干涉，与各国人民对和平发展的共同追求背道而驰。认识到全人类命运与共，在相互尊重、互利共赢的基础上开展国家间合作尤为重要。如果各国都能秉持构建人类命运共同体理念，拿出合作方案和行动勇气，许多全球性问题就有望得到解决。与此同时，各国人民的尊严和不同国家的文化都应得到尊重。文化多样性让世界变得更加丰富多彩，是人类的宝贵财富，是人类创新创造活动的重要来源。

中国式现代化不断推进，顺应人类发展进步的潮流，为人类探索现代化道路作出了重要贡献。中国始终支持各国探索符合自身国情的发展道路，分享中国式现代化的经验和机遇。广大发展中国家希望借鉴中国式现代化的成功经验，加快实现自身发展。期待中国在促进世界和平发展方面发挥更大作用，继续与各国一道为应对人类共同挑战、实现共同进步而努力。

（作者为叙利亚总统特别顾问）

《 人民日报 》（ 2024年08月04日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)