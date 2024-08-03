新华社伦敦8月2日电（记者郭爽）中国研究团队2日在英国《自然·医学》杂志发表论文说，循证研究显示，中药芪苈强心胶囊加入现有的标准化疗法中，可降低射血分数降低型心力衰竭（HFrEF）患者的死亡风险。

心衰是各类心脏疾病的严重表现，病死率和再住院率高，形成巨大的医疗负担。数据显示目前全球心衰患者估计达6430万人，其中中国心衰患者超过1000万人。射血分数降低型心衰是心衰的一个主要类型，指左心室射血分数低于40%。

芪苈强心胶囊是依据中医络病理论研发的专利中药。为进一步探索芪苈强心胶囊的长期用药疗效和安全性、适用人群，优化临床适用方法，中国南京医科大学第一附属医院李新立、张海锋以及河北省中西医结合医药研究院贾振华等作为共同通讯作者，采用随机双盲、安慰剂对照、多中心临床研究方法，完成了芪苈强心胶囊对3000余例射血分数降低型心衰复合终点事件的临床循证研究，病例主要来自中国内地和香港的133家医院，疗程12至36个月。

研究显示，与安慰剂联合标准化心衰疗法的对照组相比，芪苈强心胶囊联合标准化心衰疗法，可降低主要复合终点事件（指心血管死亡和心衰恶化再住院）发生风险22%，其中分别降低心血管死亡风险17%和心衰恶化再住院风险24%。因此，在现有的标准化疗法中加入芪苈强心胶囊，可显著降低患者心血管死亡和心衰住院的风险。此外，该药耐受性良好、停药率低。

论文共同通讯作者李新立2日接受新华社记者采访时说，心力衰竭是全世界医药研究的主战场之一，现有的治疗手段仍不能满足需求，希望新研究成果能够推动治疗指南更新，促进心衰标准治疗流程的改善。

据研究团队介绍，该研究是国家重点研发计划“脉络学说营卫理论指导系统干预心血管事件链研究”的子课题之一。从中医药角度，芪苈强心胶囊具有益气温阳、利水消肿、活血通络的功效，与西医强心、利尿、扩血管等综合治疗心衰的理念一致。

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