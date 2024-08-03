新华社北京8月3日电 美国国防部2日宣布，美军将向中东地区派遣更多战斗机和军舰，以应对巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）领导人遭暗杀后地区紧张形势升级及支援以色列。

5月8日，美国国防部长奥斯汀在华盛顿国会出席听证会。新华社发（亚伦摄）

国防部长劳埃德·奥斯汀已经批准派遣更多可击落弹道导弹的海军巡洋舰和驱逐舰前往中东和欧洲，还将向中东增派一支战斗机中队。按照五角大楼声明，此举旨在“提升美方军事保护力量，增强对以色列国防的支持，确保美国做好应对各种不测的准备”。

另外，美国海军“西奥多·罗斯福”号航母打击群目前驻扎中东，奥斯汀已决定在它完成本轮任务时，派“亚伯拉罕·林肯”号航母打击群前去替换。五角大楼还打算在中东地区部署更多陆基弹道导弹防御系统。

3月26日，伊斯梅尔·哈尼亚在伊朗首都德黑兰出席新闻发布会。新华社发

哈马斯政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚7月31日凌晨在伊朗境内遭暗杀身亡。自本轮巴以冲突爆发以来，哈马斯已有多名高级成员遭刺杀。哈马斯、伊朗方面均指认以色列制造了这一系列刺杀事件。以方既未承认、也未否认实施刺杀，而以色列政府和军方曾公开表示要清除哈马斯。伊朗与哈马斯、黎巴嫩真主党等地区盟友誓言对以色列发起报复行动，国际社会担心巴以冲突进一步升级。

白宫说，美国总统约瑟夫·拜登本月1日与以色列总理本雅明·内塔尼亚胡通话，讨论了美国增强中东地区军备部署与支持以色列应对导弹、无人机等袭击的计划。（沈敏）

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