新华社大阪8月3日电（记者郭丹）由中国外文局兰花奖秘书处和中国驻大阪总领馆联合主办的“兰之约：全球文明对话行”系列活动（日本）2日在大阪举行。中日两国政府官员、文化领域专家学者、青年代表等各界嘉宾80余人参加。

中国国务院新闻办公室对外推广局有关负责人在致辞中表示，中日两国文化渊源深厚，希望以兰花奖为平台，通过“兰之约：全球文明对话行”活动缔结更多“金兰之友”，共同讲述好中日友好交流故事，为推动中日关系进一步发展贡献积极力量。

大阪府日中友协副会长小西祯一表示，日中关系对两国来说都是重要的双边关系，从文化、体育等领域推动两国民众的交流和理解十分重要。大阪府日中友协将继续从民间层面推动两国民众的相互理解，为实现日中两国和平共处、世代友好、互利合作、共同发展的理想目标而努力。

中国驻大阪总领馆代总领事方炜指出，当前中日关系正处在承前启后的关键阶段，期待两国文化领域的友好人士以推动新时代中日人文交流为己任，尊重世界文明的多样性，弘扬中日共同价值理念，挖掘两国文化资源，拓展双向人文交流，助力两国关系改善发展。

活动当天举办了兰花奖国际文化沙龙。首届兰花奖日本籍评委、日中文化交流协会专务理事中野晓，日本汉学家、福山市立大学理事长佐藤利行，京都国际艺术文化交流中心会长傅巍，日本大阪市立东洋陶瓷美术馆馆长守屋雅史等嘉宾讲述了长期以来在各自领域从事中日文化交流的友好故事。

活动现场还举办了“文明的绽放”文化交流展，展示了“石门十三品”非遗蜡染创作、中日两国朱鹮保护合作交流成果以及篆刻、女书、书法等艺术作品，吸引了与会嘉宾驻足参观。

兰花奖是中国外文局2022年发起设立、2023年首次向全球颁发的国际文化奖项，旨在表彰全球范围内致力于中外文化交流、对促进文明交流互鉴作出突出贡献的外籍人士或机构。“兰之约：全球文明对话行”系列活动是以兰花奖为平台举办的文化交流活动，旨在推动全球文明交流互鉴、多元共生。

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