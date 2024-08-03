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综述｜经济衰退担忧重挫美股

2024年08月03日15:11 | 来源：新华网
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新华社纽约8月2日电 综述｜经济衰退担忧重挫美股

新华社记者刘亚南

由于美国一系列经济数据不及预期引发市场对经济衰退的担忧，纽约股市三大股指在8月前两个交易日连续大幅走低，道琼斯工业平均指数、标准普尔500种股票指数和纳斯达克综合指数分别累计下跌2.71%、3.18%和4.68%。

截至2日收盘时，纳指较7月10日收盘点位下跌10.04%，技术上进入调整区间；标普500指数和道指也分别从此前高点回落5.7%和3.9%。

当天，电商巨头亚马逊公司因二季度业绩不及预期股价下跌8.78%，英特尔公司因二季度业绩下滑和宣布裁员股价暴跌26.06%。

美国劳工部2日公布的数据显示，美国7月非农部门新增就业岗位显著低于市场预期，当月失业率高于市场预期。同一天，美国商务部数据显示，美国6月制成品新订单环比下降3.3%，而5月为环比下降0.5%。

此外，美国供应管理学会1日公布的数据显示，美国7月制造业指数为46.8，低于6月的48.5，进一步远离50的荣枯线。

美国多个重要经济数据不及预期，引发市场对美国经济可能陷入衰退的担忧，市场人气严重承压。曾在美联储供职的美国新世纪顾问公司首席经济学家克劳迪娅·萨姆表示，虽然美国还未进入经济衰退，但除非看到企稳迹象，否则前景堪忧。

摩根大通资产管理部首席全球策略师戴维·凯利表示，美国7月就业数据“过冷而令人不适”，美股可能面临显著回调。

美联储7月31日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变。一些经济学家认为，美联储应更快采取降息行动，否则可能给美国经济带来风险。最新数据进一步强化了这种观点。市场迅速调整对美联储货币政策的预期，多家机构甚至预计美联储会在今年连续两次降息50个基点。

芝加哥商品交易所美联储观察工具2日晚公布的数据显示，美联储在9月议息会议上降息50个基点的概率升至69%，大幅高于1日的22%和一周前的11.5%。市场预计，美联储今年降息幅度或将达到116个基点。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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