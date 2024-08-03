人民网曼谷8月2日电（记者章念生、简承渊）8月1日，2024中国移动东南亚区域合作会议在泰国曼谷召开，会议以“数聚互联，智创未来”为主题，与东南亚国家政府及区域合作伙伴共商发展愿景、共塑合作未来。泰王国数字经济与社会部部长巴瑟、中华人民共和国驻泰王国特命全权大使韩志强、东盟基金会执行董事比迪·诗萨南、马来西亚通讯部副部长张念群、老挝人民民主共和国技术与通信部副部长乔维苏·苏拉蓬、中国移动副总经理高同庆等出席大会并致辞。来自东南亚国家政府间组织及政府机构、头部运营商及ICT企业合作伙伴、国际知名专家学者及重要媒体等1200余人现场参加会议。

会议现场。人民网记者 简承渊摄

高同庆在致辞中表示，以数智化为主要特征的第四次工业革命深入发展，全球经济复苏和增长迎来新的发展机遇。一是以5G、AI为代表的新一代信息技术成为数字经济发展的“新引擎”；二是以中国、东盟为代表的经济体成为助推全球数字经济发展的“新动力”；三是多边合作、多领域合作已成为数字经济合作的“新形态”。面对数字时代的新机遇，中国移动愿与各方一道，积极搭建中国与东南亚数字经济交流的桥梁，深化互信、共建共享区域数字经济全方位、多层次的合作平台。一是共筑数智高速公路，共同提升数字设施互联互通水平；二是共创数智经济价值，共同打造东南亚数实融合的最佳实践；三是共促数智生态繁荣，共享全球数字经济的发展红利。

中国移动副总经理高同庆致辞。主办方供图

巴瑟部长、韩志强大使、比迪董事、张念群副部长、乔维苏副部长等在致辞中表达了对中国移动举办此次区域合作会议的高度肯定，希望中国移动可以汇聚区域生态力量，携手推动东南亚数字基础设施发展，共创区域数字经济繁荣。

会上，中国移动携手来自泰国、老挝、马来西亚、印尼、越南、新加坡等多个国家的合作伙伴，共同发布“共建东南亚数字经济新基座倡议”，推动东南亚数字基础设施互联互通，助力东南亚地区数字经济与人工智能发展。

本次大会特别设置“数助扬帆，智助赋能：中资企业出海数字化转型”专题论坛，共同探讨中资出海企业数字化转型机遇，进一步助力中资出海企业数字化转型，为构建高水平对外开放新格局贡献中资力量。

会议现场。人民网记者 简承渊摄

大会期间，中国移动搭建专门展区，精心设置中国移动全球算力基建展项，全面展示中国移动在网络能力、行业应用、生态合作等方面的核心能力。

会议现场。主办方供图

中国移动近年来不断深化国际化运营，目前拥有超过90条海陆缆系统资源，连接78个国家，总权益带宽超过390T，310个海外PoP点；在香港、新加坡、伦敦、法兰克福等热点区域布局数据中心资源；智算云网、智慧园区、跨境商旅通信、“一站式”车联网等解决方案，更是为中资企业出海提供了全方位的支持，进一步提升了中国移动的国际影响力。

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