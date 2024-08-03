人民网约翰内斯堡8月2日电 （刘畅）为进一步深化银企合作，提升金融服务水平，中国银行约堡分行成功2日举办首届“话南非·中行荟——在南中资企业巡礼”活动。南中经贸协会会长、中国银行约堡分行行长张朝阳以及北京汽车、盈科律师事务所、中保华安、首都旅行社等33家在南中资等企业代表参会。

张朝阳行长致欢迎辞。人民网 刘畅摄

张朝阳行长在欢迎辞中对参会企业表示感谢。他指出，南非作为中国在非洲的重要合作伙伴，吸引了越来越多的中资企业前来投资和发展。此次分行推出的“话南非·中行荟”中资企业巡礼活动，是为了给在南中资企业提供一个展示自身业务、了解中资圈的沟通平台。约堡中行作为在南首家中资银行和南非唯一指定人民币清算行，依托中银集团全球化、综合化优势，深耕南非，业务辐射非洲，通过“一点接入，全球响应”的专业实力和服务能力，不断优化金融服务质效，助力在南中资企业高质量发展，约堡中行作为南中经贸协会会长单位将积极促进行业合作和共同发展，为中非经贸合作贡献力量。

中国银行约翰内斯堡分行营业部业务发展团队主管姚卫对营业部业务进行宣讲。人民网 刘畅摄

会上，约堡分行金融市场部公司部、贸易金融部、营业部分别围绕近期兰特及主流货币走势、分行业务及产品做了宣讲。

北汽南非营销副总经理胡源进行业务推介。人民网 刘畅摄

活动还邀请了盈科律师事务所、中保华安、北汽南非和首都旅行社对南非治安形势、法律、南非签证政策以及北京汽车车型和购/租车政策等进行了案例分享和业务推介。

北汽南非进行新车展示和试驾。人民网 刘畅摄

活动期间，北汽南非提供的新车展示和试驾环节吸引了与会者们的浓厚兴趣。

中国银行约堡分行通过此次活动的抛砖引玉，以创新多元客户活动形式，为企业与客户搭建了互动交流的平台，进一步提升了中资企业在南非影响力，使分行在做好企业服务工作的同时，通过更加全面和高效的金融服务和解决方案，力争成为在南非中资客户的首选银行。

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