人民网巴西利亚8月1日电 （记者宋亦然、邵世均）当地时间8月1日上午，由巴西247新闻网举办的庆祝中巴建交50周年研讨会在巴西首都巴西利亚举行。巴西总统首席特别顾问阿莫林、中国驻巴西大使祝青桥，以及巴西矿业和能源部长西尔韦拉、农村发展部长特谢拉、出口投资促进局局长维亚纳、国家经济社会发展银行行长梅尔卡丹特等出席活动，巴西政商学等各界代表近300人与会。

巴西总统首席特别顾问阿莫林发表致辞。人民网记者 宋亦然摄

阿莫林结合亲身经历，回顾了从两国建交到两国关系提升为全面战略伙伴关系的历程，以及建交50年来，两国各领域务实合作取得的丰硕成果。阿莫林认为，在当前国际形势下，巴中两国对彼此的重要性早已不再局限于经济领域，两国对地区热点问题的解决和构建多极化世界的重要性不言而喻。阿莫林还对两国太空领域的合作成就表示赞扬，并希望两国继续在人工智能和能源转型等方面深化合作。

中国驻巴西大使祝青桥发表主旨演讲。人民网记者 宋亦然摄

祝青桥在主旨演讲中表示，建交50年来，两国关系稳步向前，树立了发展中大国相互尊重、平等相待、合作共赢的典范。祝青桥介绍了中国共产党二十届三中全会精神，表示中国将紧密围绕推进中国式现代化进一步全面深化改革，坚持高水平对外开放，以中国式现代化新成就为包括巴西在内的世界各国提供合作新机遇。“中方愿同巴方以两国元首战略擘画为指引，以中巴建交50周年为契机，加强双方发展战略对接，为两国全面战略伙伴关系注入更多时代内涵。”祝青桥说。

维亚纳对两国能源转型和可持续发展领域的合作表示期待，并希望中国扩大在巴西基础设施和可再生能源领域的投资：“中国和巴西均为金砖国家，同时也是二十国集团（G20）的成员，未来两国将共同致力于打造更具可持续性的经济发展模式。巴中两国之间紧密的外交关系为其他国家树立了榜样。”

与会嘉宾还围绕绿色金融和中巴贸易等话题展开了讨论。与会嘉宾一致认为，中国经济社会发展成就非凡，是巴西实现增长转型和可持续发展的战略伙伴。巴西各界期待进一步提升巴中关系水平，培育新时代双边合作新增长点，更好造福两国人民。

“尽管存在着地理距离和文化差异，但巴中两国之间不存在任何障碍，”247新闻网国际版主编雷纳尔多说，“50年来，我们看到两国关系不断强化，巴中各领域高水平合作不断铺开，促进两国共同发展和福祉。”

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