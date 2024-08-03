人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

 巴西247新闻网举办庆祝中巴建交50周年研讨会 

2024年08月03日12:41 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网巴西利亚8月1日电 （记者宋亦然、邵世均）当地时间8月1日上午，由巴西247新闻网举办的庆祝中巴建交50周年研讨会在巴西首都巴西利亚举行。巴西总统首席特别顾问阿莫林、中国驻巴西大使祝青桥，以及巴西矿业和能源部长西尔韦拉、农村发展部长特谢拉、出口投资促进局局长维亚纳、国家经济社会发展银行行长梅尔卡丹特等出席活动，巴西政商学等各界代表近300人与会。

巴西总统首席特别顾问阿莫林发表致辞。人民网记者 宋亦然摄

巴西总统首席特别顾问阿莫林发表致辞。人民网记者 宋亦然摄

阿莫林结合亲身经历，回顾了从两国建交到两国关系提升为全面战略伙伴关系的历程，以及建交50年来，两国各领域务实合作取得的丰硕成果。阿莫林认为，在当前国际形势下，巴中两国对彼此的重要性早已不再局限于经济领域，两国对地区热点问题的解决和构建多极化世界的重要性不言而喻。阿莫林还对两国太空领域的合作成就表示赞扬，并希望两国继续在人工智能和能源转型等方面深化合作。

中国驻巴西大使祝青桥发表主旨演讲。人民网记者 宋亦然摄

中国驻巴西大使祝青桥发表主旨演讲。人民网记者 宋亦然摄

祝青桥在主旨演讲中表示，建交50年来，两国关系稳步向前，树立了发展中大国相互尊重、平等相待、合作共赢的典范。祝青桥介绍了中国共产党二十届三中全会精神，表示中国将紧密围绕推进中国式现代化进一步全面深化改革，坚持高水平对外开放，以中国式现代化新成就为包括巴西在内的世界各国提供合作新机遇。“中方愿同巴方以两国元首战略擘画为指引，以中巴建交50周年为契机，加强双方发展战略对接，为两国全面战略伙伴关系注入更多时代内涵。”祝青桥说。

维亚纳对两国能源转型和可持续发展领域的合作表示期待，并希望中国扩大在巴西基础设施和可再生能源领域的投资：“中国和巴西均为金砖国家，同时也是二十国集团（G20）的成员，未来两国将共同致力于打造更具可持续性的经济发展模式。巴中两国之间紧密的外交关系为其他国家树立了榜样。”

与会嘉宾还围绕绿色金融和中巴贸易等话题展开了讨论。与会嘉宾一致认为，中国经济社会发展成就非凡，是巴西实现增长转型和可持续发展的战略伙伴。巴西各界期待进一步提升巴中关系水平，培育新时代双边合作新增长点，更好造福两国人民。

“尽管存在着地理距离和文化差异，但巴中两国之间不存在任何障碍，”247新闻网国际版主编雷纳尔多说，“50年来，我们看到两国关系不断强化，巴中各领域高水平合作不断铺开，促进两国共同发展和福祉。”

(责编：艾雯、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部