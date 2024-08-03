人民网北京8月3日电 （记者杨晔）7月30日，越南文化体育旅游部国际合作局局长阮芳和在河内会见了河内中国文化中心新任主任张德山，并向张德山颁发了河内中国文化中心成立运营许可证（法人代表许可证），该证书由越南文化体育旅游部副部长谢光东签署。

越南文化体育旅游部国际合作局副局长陈一煌、陈海云，负责中国事务的亚太处处长欧越兴、副处长阮德胜，以及中国驻越南大使馆文化处二等秘书黄华宪参加会见。

阮芳和祝贺张德山履新，表示将全力支持河内中国文化中心举行文化旅游展览、艺术表演、研讨会等形式多样的活动，促进越中两国在文化、旅游、艺术、科学、体育和教育等领域的交流合作。张德山感谢阮芳和的支持帮助，表示将按照中越两国签署互设文化中心协议的有关要求，尽己所能开展各项文化旅游活动，推动双方文旅合作不断走深走实，切实增进中越民间友好交流，巩固中越两国传统友谊。

河内中国文化中心是根据中越两国政府签署互设文化中心的协定，在越南设立的官方文化旅游机构，旨在推动中越文化旅游交流合作，增进两国人民传统友谊。

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