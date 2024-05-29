这是2023年6月28日在埃及开罗以东拍摄的建设中的埃及新行政首都中央商务区（无人机照片）。新华社发（中建埃及分公司供图/黎炳宏摄）

新华社北京5月29日电 题：中阿构建命运共同体迈出坚实步伐——专访埃及驻华大使哈奈菲

新华社记者汪健 周潼潼

中国—阿拉伯国家合作论坛第十届部长级会议将于30日在北京举行，埃及驻华大使哈奈菲日前接受新华社记者专访时指出，自2004年成立以来，中阿合作论坛各项机制促进双方关系取得长足发展，务实合作不断增进，阿中携手构建命运共同体迈出坚实步伐。

哈奈菲说，构建阿中命运共同体，需要双方继续深化互利合作，推动经济社会共同发展，加强民心相通，为维护地区及国际和平贡献力量。目前，中阿合作论坛、共建“一带一路”倡议等发挥着重要作用。

哈奈菲认为，此次部长级会议在阿中合作历程中意义重大，阿中将就政治、经济、文化等传统领域及电子商务、清洁能源、航天卫星等新兴领域的合作展开讨论，以推动阿中关系进一步深化。

哈奈菲说，埃中关系“在各方面正处于最好阶段”，双方政治关系紧密，高层多次互访，经济合作硕果累累，中方为中埃·泰达苏伊士经贸合作区、新行政首都中央商务区等埃及多个重大发展项目做出贡献。

2022年12月，首届中国—阿拉伯国家峰会成功举行，提出中阿务实合作“八大共同行动”，为双方深化合作擘画蓝图。

2023年12月4日，中国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将援埃及二号卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（汪江波 摄）

2023年12月，中国成功将援埃及二号卫星发射升空，该卫星在轨投入应用后，为埃及展开国土资源普查、环境灾害监测与评估等提供有力支持。

哈奈菲说，首届中阿峰会召开后仅一年多的时间，埃中双方积极落实中阿务实合作“八大共同行动”，取得的进展令人欣喜，不仅在人造卫星的研发、发射等方面合作密切，也在绿色发展、技术转移等领域不断拓展合作空间，合作范围进一步扩大。

2024年2月11日，在位于埃及苏伊士省的中埃·泰达苏伊士经贸合作区，中埃员工在合作区办公大楼前合影拜年。新华社发（泰达合作区供图）

近年来，中埃在文化、艺术、教育等领域交流合作十分活跃，双方举办文化周、电影节、文物展、图片展等丰富多彩的活动，深受两国人民欢迎。哈奈菲说：“文化交流、民心沟通是阿中关系的基石之一，埃中双方都希望在未来进一步加强文化、教育等交流，越来越多中国游客向往去埃及旅行，埃及青年间正掀起学习汉语的热潮，这些持续的文化交流将增进人民间的相互了解，深化埃中双方友谊。”

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