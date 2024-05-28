本报记者 赵益普

陵水黎安国际教育创新试验区外景。

在位于三亚的中国科学院深海科学与工程研究所内，澳大利亚驻华大使馆参赞施卡莉在“奋斗者”号载人潜水器模型前驻足参观。

驻华使节和外交官们在琼海博鳌镇的留客村参访。

在海口举行的“2024驻华使节海南行”活动政策宣介会上，中外官员进行交流。

在文昌航天超算中心，印尼驻华公使裴连杰（右）同中方人员于火箭模型前合影留念。

三亚海棠湾河心岛景观桥。

本版图片均为本报记者赵益普摄

近日，由外交部主办的“驻华使节地方行”活动在海南举行。此次活动以“相约海南自贸港，携手世界再启航”为主题，邀请了15个国家的25名驻华使节和外交官赴海口、文昌、琼海、陵水和三亚等地参观交流，了解海南现代化产业体系的构建成果，感受中国对外开放的生机与活力。

生机勃勃的海南，椰林轻舞、花簇艳丽。驻华使节和外交官们在接受本报记者采访时表示，开放、美丽、现代化的海南非常有吸引力，期待以海南自贸港建设为契机，寻求更多同海南对接合作的机会，共享中国的发展机遇和改革成果。

“体现了中国发展新质生产力的决心”

在海南三亚崖州湾科技城产业促进中心展馆内，“南繁硅谷”“经略海洋”“文昌航天”等关键词印刻在墙壁上，吸引着驻华使节和外交官们驻足观看。

南繁种业是海南自贸港建设的三大未来产业之一。南繁是指将水稻、玉米、棉花等夏季作物的育种材料，在冬季拿到我国南方亚热带或热带地区进行繁殖和选育的方法。每年冬天，位于三亚、陵水、乐东三市县的国家南繁科研育种基地都是一片繁忙，来自全国各地的农业工作者在此投身育种工作。

看着展馆内陈列的一张张育种相关专利证书，科特迪瓦驻华大使馆商务参赞高曼·库亚·贝尔丁对中国农业工作者肃然起敬：“育种工作不仅艰辛繁琐，而且对科研技术也有很高的要求。一代代中国农业工作者的接续奋斗，才换来了从南繁育种基地到‘南繁硅谷’的全面升级。”

在驻华使节和外交官们看来，依托温度、深度、纬度优势，海南得以实现科技创新赋能未来产业高质量发展。承载这些发展故事的，不仅是一粒粒种子，更有无垠海洋，甚至浩瀚宇宙。

在位于三亚的中国科学院深海科学与工程研究所内，驻华使节和外交官们站在中国自主研发的“奋斗者”号全海深载人潜水器模型前，格外认真地听讲解。今年3月底，“探索一号”科考船搭载“奋斗者”号返回三亚，顺利完成了历时50天的中国—印度尼西亚爪哇海沟联合深潜任务。“中国万米深潜次数和人数都居世界首位，这是一个了不起的成就。”印尼驻华公使裴连杰说，印尼和中国科考人员借助“奋斗者”号并肩合作的故事令人动容，印尼和中国在海洋探索领域的合作前景广阔、大有可为。

在文昌国际航天城内的海南国际商业航天发射中心参观时，驻华使节和外交官们踊跃提问。在已经竣工的一号发射工位旁，日本驻华大使馆参赞田中宏尚特地请摄影师给自己拍照留念，“这是中国首个商业航天发射场，未来可以帮助其他国家发射卫星。”芬兰驻华大使馆商务促进局主管马尔科表示，文昌航天超算中心已实现向29个国家出口航天数据，芬兰驻华大使馆将努力推动本国与文昌国际航天城的商业合作。

“深海和航天都是海南自贸港的未来产业，高新技术让海南真正实现了对大洋海底和神秘太空的探索，体现了中国发展新质生产力的决心。”马达加斯加驻华大使让·路易·罗班松表示，这不仅是海南自贸港的建设成就，也是中国对人类科技进步作出的贡献。

“满足了游客对假期的需求和梦想”

三亚的海棠湾水清沙白、风光旖旎，是知名休闲度假胜地。澳大利亚驻华大使馆二等秘书马克斯·戴顿在这里拍摄了许多照片发给妻子，“妻子在视频通话时说很‘嫉妒’我，能到这么美丽的地方出差工作，等以后休假时一定要带她来看看。”戴顿笑着说，“浪漫的海滩、优美的环境和趣味十足的水上运动体验、琳琅满目的国际免税城商品等，这里满足了游客对假期的需求和梦想。”

琼海市博鳌镇留客村被誉为“侨乡第一村”，村里有一棵数十米高的重阳树，相传已有800年树龄。罗班松特意在树下拍了一张照片，新加坡企业发展局区域主任苏雯敏认真听着工作人员讲述古树故事。“海南还有很多这样的侨民乡村，在万宁兴隆还有一个充满印尼风情的‘巴厘村’，不少印尼归侨在那里经营印尼菜馆。”裴连杰告诉记者，听说那里也已经成为旅游打卡地，将来有空一定要去看看。

旅游业是海南四大主导产业之一。从地处北纬18度的三亚到海拔1867米的五指山，海南全岛遍布着丰富多样的旅游资源，旅游体系完备。2023年，海南接待国内外游客逾9000万人次，旅游总收入达1800多亿元，同比分别增长49.9%和71.9%，创历史新高。今年2月以来，海南正式实施扩大59国人员免签入境海南事由政策，将事由从旅游扩展至商贸、访问、医疗、会展、体育竞技等，相关国家人员往来更加便利，将进一步吸引更多国外游客。

“相信随着海南自贸港建设不断推进，往返航班增加、出入境更加便捷，会有包括克罗地亚在内的更多欧洲国家游客来到这里。”克罗地亚驻华公使阿娜·费瑞拉说。韩国驻华大使馆参赞金应秀表示，海南自贸港的建设将为海南发展国际旅游业提供更多机遇。

“更加深入的合作将随之而来”

通过在海南各地参观交流，驻华使节和外交官们都深切体会到，和海南天气一样“火热”的，是海南自贸港建设中释放出持续扩大高水平对外开放的活力。

位于琼海的海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区于2013年由国务院批准设立。随着2018年海南开启自贸港建设，先行区建设也开始加速。据海南省商务厅介绍，截至2023年底，先行区已与20个国家和地区的170多家药械企业建立合作关系，引进各类进口药械超过370种。

芬兰驻华大使孟蓝介绍，2020年12月，芬兰驻华大使馆曾组织了一个由46家医疗科技公司组成的商务代表团访问先行区，是芬中两国在医疗领域和现代服务业互利合作的典型案例。“通过此次参访，我希望更好了解当前政策，期待在海南自贸港的建设中，继续寻找互利合作的新机会。”

医疗是民生之需，教育是民生之基。在距离海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区100多公里的黎安半岛上，海南陵水黎安国际教育创新试验区正树立起中国教育对外开放发展的新标杆。

在试验区的滨海图书馆内，驻华使节和外交官们见到了来自各自国家的留学生。北京语言大学是试验区入驻高校之一，该校国际事务与国际关系专业柬埔寨留学生杨金诚于3月从北京来到海南陵水，在试验区内继续学习。柬埔寨驻海口总领事冲帮丹勉励杨金诚努力学习好专业知识，把握好在北京和海南两地求学的机遇，做好柬中民心相通的友好使者。

据了解，试验区目前已签约引进国内外知名高校22所，师生总人数已达2000余人，预计2035年办学规模将发展到3万人。在白俄罗斯驻广州总领事安德烈·波波夫看来，陵水黎安国际教育创新试验区引进国外知名高校独立办学、开展中外合作办学，将成为中国面向世界的国际教育交流平台。

“当越来越多外国人看到海南在医疗、教育、贸易等各行业的开放和发展潜力时，更加深入的合作将随之而来。”裴连杰说。“这不是我第一次来海南，也不会是最后一次。”德国驻广州总领事鲁彦坦言，自己在中国工作多年，目睹了海南近年来的快速发展和自贸港的建设成就。他表示，海南自贸港不仅将让海南成为更具吸引力的创新、旅游和投资目的地，也将为世界提供更多中国机遇。

《 人民日报 》（ 2024年05月28日 17 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)