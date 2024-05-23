新华社北京5月22日电 美国肯塔基和俄勒冈两州总统选举初选于21日结束，2024年美国总统选举初选阶段随之接近尾声。当天公布的一项民意调查结果显示，民主党推定总统候选人约瑟夫·拜登的支持率本月跌至近两年来最低水平。

这是5月13日在美国华盛顿白宫拍摄的美国总统拜登。新华社发（亚伦摄）

据美联社报道，拜登与共和党推定总统候选人唐纳德·特朗普已确认赢得上述两州的初选。21日初选结束后，民主党仅剩8场、共和党仅剩4场初选未举行。

拜登和特朗普将分别在8月和7月举行的民主、共和两党全国代表大会上正式获得总统候选人提名。

虽然早已锁定提名，但拜登和特朗普在21日的肯塔基州初选中依然遭遇本党选民表达不满。在约80%已完成计票的民主党初选选票中，约18%选民未把票投给拜登，而在选票上勾选“不作承诺”。约6%共和党选民也未投票给特朗普，而选择了美国前常驻联合国代表妮基·黑利。美联社称，“不作承诺”选民主要不满拜登政府对新一轮巴以冲突的处理方式。

与此同时，21日公布的路透社与益普索集团联合民调结果显示，拜登5月在美国公众当中所获支持率跌至36%，环比下滑两个百分点，与2022年7月历史最低水平持平。

3月5日，美国2024年总统选举迎来所谓“超级星期二”党内初选。图为选民在美国弗吉尼亚州彼得斯堡的投票点参与投票。新华社发（温斯特德·巴恩斯摄）

据路透社报道，本次民调17日至20日展开，误差范围为3个百分点。拜登支持率的跌幅虽然在误差范围内，但对他而言可能依然“不是好兆头”。

多项美国全国性选民意向调查结果显示，拜登与特朗普支持率相差无几，但在多个可能决定总统决选结果的关键“战场州”，特朗普保持微弱领先。

21日公布的民调涉及经济状况、非法移民、政治极端主义和国外冲突与恐怖主义等议题。其中，经济状况被较多受访者视作美国面临的最严重问题，分别有40%和30%的受访者认为，特朗普或拜登的经济政策较好。

4月10日，顾客在美国加利福尼亚州福斯特城的一家超市购物。新华社发（李建国摄）

路透社称，美国经济状况可能是影响拜登成功连任的重要因素之一。

政治极端主义和非法移民是受访者较看重的另外两项议题。拜登就前一议题比特朗普所获支持率高4个百分点，但就非法移民议题的支持率仅为25%，落后特朗普17个百分点。拜登就国外冲突与恐怖主义议题所获支持率也不敌特朗普。

特朗普方面的麻烦依然是4起刑事诉讼。他21日选择不在纽约州“封口费”案中作出庭陈述，这意味着，这起刑诉下周将进入陪审团审议的最后审理阶段。特朗普面临的另外3起刑诉开庭日期待定。（海洋）

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