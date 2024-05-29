新华社马拉博5月29日电 专访｜赤道几内亚同中国合作硕果累累——访赤几国家项目规划和跟踪办公室主任恩苏埃

新华社记者王泽 吕诚成

赤道几内亚国家项目规划和跟踪办公室主任亚历杭德罗·米查·恩苏埃日前接受新华社记者专访时说，赤几同中国的合作硕果累累，期待中国继续在帮助非洲崛起的过程中扮演重要角色。

赤道几内亚位于非洲中西部，赤几同中国的友好合作已持续多年。“那还是在我的童年时期，我看到中国人来赤几援建这条公路，这条路至今仍是一条交通要道。”恩苏埃回忆早年间建设的恩圭-蒙戈莫公路项目时说道。

恩苏埃表示，多年来两国合作不断发展，赤道几内亚的许多基础设施都是中国企业参与建设的，“中国企业参与建设的道路、港口、机场和医院等基建项目，为赤几人民带来非常积极的影响”。

他高度评价两国合作建设的马拉博国际机场新航站楼、马拉博大学城等项目。“与中国的合作让我们有了‘赤几特色’。”

在恩苏埃看来，中国与赤几等非洲国家的合作是“真心实意”的。“曾经殖民非洲的国家所做的就是剥削、掠夺非洲，让非洲国家陷入困境，而中国所做的与这些国家完全不同。”他指出，与中国的合作让许多非洲国家发生了积极变化，这不仅涉及基建，还体现在支持非洲国家发展工业、促进非洲国家的人才培养等方面。

恩苏埃表示，他对两国未来合作充满信心，特别是在帮助赤几实现工业化方面，“相信中国凭借优秀的人才和丰富的经验，能够继续助力赤几等非洲国家发展经济”。

恩苏埃还期待两国深化在人才培养方面的合作。他说，赤几在人才培养上还有很长的路要走。中国为赤几各领域人才培养作出贡献，希望两国进一步加强在经济、教育、社会文化、基础设施等领域的人才培养合作。

恩苏埃表示，相信通过加深与中方在中非合作论坛和共建“一带一路”等框架下的合作，赤几能够获得更大发展。（参与记者：韩旭、曾涛）

(责编：袁勃、赵欣悦)