人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

专访｜赤道几内亚同中国合作硕果累累——访赤几国家项目规划和跟踪办公室主任恩苏埃

2024年05月29日23:28 | 来源：新华网
小字号

新华社马拉博5月29日电 专访｜赤道几内亚同中国合作硕果累累——访赤几国家项目规划和跟踪办公室主任恩苏埃

新华社记者王泽 吕诚成

赤道几内亚国家项目规划和跟踪办公室主任亚历杭德罗·米查·恩苏埃日前接受新华社记者专访时说，赤几同中国的合作硕果累累，期待中国继续在帮助非洲崛起的过程中扮演重要角色。

赤道几内亚位于非洲中西部，赤几同中国的友好合作已持续多年。“那还是在我的童年时期，我看到中国人来赤几援建这条公路，这条路至今仍是一条交通要道。”恩苏埃回忆早年间建设的恩圭-蒙戈莫公路项目时说道。

恩苏埃表示，多年来两国合作不断发展，赤道几内亚的许多基础设施都是中国企业参与建设的，“中国企业参与建设的道路、港口、机场和医院等基建项目，为赤几人民带来非常积极的影响”。

他高度评价两国合作建设的马拉博国际机场新航站楼、马拉博大学城等项目。“与中国的合作让我们有了‘赤几特色’。”

在恩苏埃看来，中国与赤几等非洲国家的合作是“真心实意”的。“曾经殖民非洲的国家所做的就是剥削、掠夺非洲，让非洲国家陷入困境，而中国所做的与这些国家完全不同。”他指出，与中国的合作让许多非洲国家发生了积极变化，这不仅涉及基建，还体现在支持非洲国家发展工业、促进非洲国家的人才培养等方面。

恩苏埃表示，他对两国未来合作充满信心，特别是在帮助赤几实现工业化方面，“相信中国凭借优秀的人才和丰富的经验，能够继续助力赤几等非洲国家发展经济”。

恩苏埃还期待两国深化在人才培养方面的合作。他说，赤几在人才培养上还有很长的路要走。中国为赤几各领域人才培养作出贡献，希望两国进一步加强在经济、教育、社会文化、基础设施等领域的人才培养合作。

恩苏埃表示，相信通过加深与中方在中非合作论坛和共建“一带一路”等框架下的合作，赤几能够获得更大发展。（参与记者：韩旭、曾涛）

(责编：袁勃、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部