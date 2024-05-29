新华社北京5月29日电 国务院新闻办公室29日发表《2023年美国侵犯人权报告》，以事实和数据揭露美国侵犯人权的真相，敦促美国政府采取切实举措破解美国人权困局，回应美国人民期待和国际社会关切。

报告分为序言、公民和政治权利沦为空谈、种族主义顽疾贻害深远、经济和社会不平等日益加剧、妇女和儿童权利遭受持续侵犯、无证移民悲惨境遇触目惊心、美式霸权制造人道主义危机等部分。

报告称，2023年美国的人权状况继续恶化。在美国，人权朝着日益两极分化的方向发展。与占据政治、经济和社会支配地位的少数人相比，大多数普通民众越来越被边缘化，基本权利和自由被虚置。

报告指出，在美国，公民和政治权利沦为空谈。美国枪支暴力造成惨痛生命代价，政党恶斗导致难以达成控枪共识。警察暴力愈演愈烈，警察执法问责制度形同虚设，大规模监禁与强迫劳动问题突出。政治极化持续加剧，选举操弄肆意横行，政府公信力继续下跌。

报告显示，美国种族主义顽疾贻害深远。在美国，非洲裔在执法领域、医疗领域等面临严重种族歧视和不平等。美国对亚裔的歧视变本加厉，长期侵犯印第安原住民权利，种族主义意识形态在美国恶性传播并跨国溢出。

报告强调，美国经济和社会不平等日益加剧。美国始终不肯批准《经济社会文化权利国际公约》,经济、社会和文化权利被污名化为“福利奶酪”，“工作者贫困”现象广泛存在，无家可归者人数创新高，贫富分化进一步扩大。

报告指出，美国至今未批准联合国《消除对妇女一切形式歧视公约》，而且是联合国会员国中唯一没有批准《儿童权利公约》的国家，妇女和儿童权利遭受持续侵犯。与此同时，美国政客们对移民权利和福祉弃之不顾，并在长期以来大搞霸权主义、单边主义和强权政治，造成了严重的人道主义后果。

报告认为，美国存在的诸般人权问题，不仅使人权在美国实质上异化为少数人享有的特权，也严重威胁和阻碍着世界人权事业的健康发展。

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《2023年美国侵犯人权报告》（内容摘要）

(责编：卫嘉、白宇)