5月27日，在安提瓜和巴布达首都圣约翰，联合国秘书长古特雷斯在第四届小岛屿发展中国家国际会议开幕式上讲话。新华社记者 李木子 摄

第四届小岛屿发展中国家国际会议27日在圣约翰开幕，与会各界代表将讨论影响小岛屿发展中国家未来的关键问题。会议由联合国主办，为期4天，主题为“绘制实现韧性繁荣的路线”。