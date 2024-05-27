新华社北京5月27日电（记者马卓言、袁睿）5月27日，外交部就习近平主席出席中阿合作论坛第十届部长级会议开幕式举行中外媒体吹风会。外交部副部长邓励介绍有关情况并答问。

邓励表示，本次会议将重点就落实领导人共识、拓展中阿各领域合作、加快推进中阿命运共同体建设进行深入探讨，研究具体举措。会议计划通过多份成果文件，将进一步凝聚中阿共识，规划下阶段合作，并就巴勒斯坦问题发出中阿共同声音。5月30日，习近平主席将同来华进行国事访问的巴林国王哈马德、埃及总统塞西、突尼斯总统赛义德、阿联酋总统穆罕默德四位阿拉伯国家元首共同出席开幕式并发表主旨讲话。这充分体现了中阿双方团结合作、推动中阿关系不断迈上新台阶的共同愿望。

邓励指出，中阿合作论坛成立二十年来成绩斐然，在双方领导人关心关怀下取得多方面重要成果，中国同许多阿拉伯国家关系从“伙伴关系”发展为“战略合作关系”，进而跃升为“战略伙伴关系”，实现跨越式发展。习近平主席两次出席论坛部长会开幕式，四次面向阿拉伯世界进行重要政策宣示，为中阿互信合作作出战略擘画。在2022年举行的首届中阿峰会上，中阿双方一致同意全力构建面向新时代的中阿命运共同体，中阿关系迈进全面深化发展的新时代。习近平主席出席峰会并发表主旨讲话，提炼了“守望相助、平等互利、包容互鉴”的中阿友好精神，规划了构建中阿命运共同体的路径方向。在双方共同努力下，中阿战略互信不断深化，务实合作切实惠及双方人民，人文交流进一步丰富，中阿命运共同体建设取得积极进展。

邓励强调，中国和阿拉伯国家都是发展中国家重要成员，同为国际社会重要力量，肩负着实现民族振兴、加快国家建设的共同历史使命。中阿关系发展造福双方人民，也有利于促进中东地区的和平发展，为变乱交织的世界增添稳定性。中国将继续同阿拉伯国家以构建中阿命运共同体建设为目标，秉持中阿友好精神，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互坚定支持，在共建“一带一路”框架下推进各领域合作，在文明交流互鉴中共创辉煌，携手努力推动国际秩序朝着更加公平合理的方向发展，打造发展中国家团结合作、自立自强的集体合作样板。

邓励还就中阿关系和巴以冲突等答问。

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