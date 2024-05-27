人民网巴黎5月26日电 （记者于超凡）当地时间5月25日，由江苏凤凰文艺出版社和巴黎西岱大学共同承办的“国际青年文学共读”活动在法国巴黎举行。该活动由凤凰出版传媒集团、江苏省作家协会指导，得到法国中国文学读者俱乐部的支持。

“国际青年文学共读”活动现场。人民网记者 于超凡摄

此次活动围绕当代中国作家韩东的《韩东短篇小说集》法文版，该书收录了作家韩东最新创作的6篇精彩短篇小说，来自中法两国的青年学生、专家学者共同分享和交流了对韩东作品的理解与思考。巴黎西岱大学中文系系主任罗逸东和江苏凤凰文艺出版社社长张在健先生发表致辞，来自巴黎西岱大学、巴黎第三大学、巴黎东方语言文化学院的青年学生分享了阅读韩东作品的心得并与作者共同朗读小说选段。活动现场，凤凰出版传媒集团董事长章朝阳、江苏省作家协会常务副主席郑焱代表中方向巴黎西岱大学中国语文学系赠送韩东小说作品和江苏作家代表作品。

“国际青年文学共读”活动现场。人民网记者 于超凡摄

张在健在致辞中表示，希望能以本次活动为起点，举办更多的系列国际阅读分享会，更好地发挥出版在联结中国文学与世界文学方面的桥梁作用，从而推动更多优秀中国作家、中国作品走向世界，也吸引优秀的世界文学进入中文世界。

活动期间，巴黎西岱大学教授徐爽、法国翻译家苏菲、法国翻译家李蓓珂、中国文学评论家何同彬等学者进行了现场讨论。英国翻译家韩斌、法国汉学家何碧玉、法国汉学家尚德兰、巴黎友丰出版社副社长潘美兰，凤凰出版传媒集团董事长章朝阳、凤凰出版传媒股份有限公司副总经理袁楠、江苏省作家协会常务副主席郑焱，作家范小青、叶兆言、朱辉、朱文颖、孙频、刘晔，以及约30位来自法国高校的教师和学生出席活动。

法国学子与作家韩东共读小说选段。人民网记者 于超凡摄

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